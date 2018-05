La Llosa acull l'exposició sobre els 60 anys des del Tractat de Roma

El Museu Casa del Pou de la Llosa de Ranes va acollir la setmana passada la inauguració de l'exposició 60 anys des del Tractat de Roma. Una vintena de persones es van aplegar a la Sala d'Exposicions del museu lloser, que acaba de ser reconegut com a col·lecció museogràfica per la Conselleria de Cultura, per assistir a l'obertura d'esta exposició retrospectiva. L'acte va estar presidit per l'alcalde de la Llosa de Ranes, Evarist Aznar, que va recordar que el proper dia 9 se celebra el Dia d'Europa de manera que, amb esta exposició, la Llosa de Ranes se suma a eixa celebració «perquè el projecte europeu ha sigut molt important per a Espanya», va afirmar. L'exposició, organitzada per la Comissió Europea en col·laboració amb la Generalitat Valenciana, pretén acostar al públic la tasca de les institucions.