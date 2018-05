Visita al Centre del Carme del C. O. la Costera

més de 60 persones del centre ocupacional la costera entre usuaris, professionals i gent de pràctiques han visitat el Centre del Carme, que ocupa l'antic Monestir Reial de la Mare de Déu del Carme de València. I ho fan per gaudir d'una proposta artística impulsada per Moments Art, centre d'Arts Escèniques per a Diversitat Funcional. Una exposició de l'artista Okuda San Miguel ha estat el primer que han pogut gaudir els qui han acudit, on es reunien obres pertanyents a diferents etapes de la seua carrera. Després han pogut presenciar una representació de dança, teatre, art en moviment i expressió corporal per mostrar als assistents l'accesibilitat en l'art i la cultura.