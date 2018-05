El compositor beniganense Carlos Pellicer estrena en Texas su último trabajo

´Euphoric city´ es el último trabajo de Carlos Pellicer (Benigànim, 1971) que se estrenará el próximo domingo 6 de mayo en San Antonio de Texas (Estados Unidos). Se trata de un importante encargo realizado por la ´Heart of Texas Concert Band´ para conmemorar el 300 aniversario de la fundación de la ciudad de San Antonio y que se estrenará con la asistencia del propio compositor, el cual se encuentra ya en el continente americano durante toda esta semana invitado por esta formación ofreciendo charlas sobre su música y trabajando con ellos y su director, el Maestro Dr. Mark Rogers. Asímismo, el sábado día 5 se ofrecerá un pequeño adelanto a modo de preestreno en el cual el compositor valenciano dirigirá a esta importantísima formación que cuenta con casi 100 componentes.

