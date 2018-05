La basura de la Vall d'Albaida se queda en la calle por los impagos de la Mancomunitat

La basura se ha quedado esta noche sin recoger en los 34 municipios de la Vall d'Albaida. La empresa concesionaria, Recisa, ha cumplido el aviso de suspensión de servicio que comunicó hace un mes a la Mancomunitat como consecuencia de los incumplimientos en los compromisos de pago de la deuda que arrastra la entidad comarcal con la mercantil, que alcanza un volumen de 1,5 millones de euros. Desde 2016 se acumulan cientos de facturas sin pagar. Las negociaciones para evitar la interrupción de la recogida han resultado infructuosas y las bolsas de desperdicios desbordan a esta hora los contenedores de la comarca.

El 25 de abril, la concesionaria recibió un correo de la Mancomunitat según el cual sus gestores se mostraban dispuestos a formalizar un convenio de pago para el aplazamiento estructurado de un pasivo de 900.000 euros, junto con el compromiso de abonar las facturas a 60 días. Sin embargo, Recisa ha denunciado que estas promesas no se han concretado en un documento formal por escrito que dé una solución real al problema. Tampoco se ha cumplido el pago de los recibos de febrero."La situación es insostenible", señalan fuentes de la mercantil, que alertan de sus problemas de liquidez para estar al día con proveedores y trabajadores, a tiempo que subrayan la necesidad de tener una certidumbre y una estabilidad en el cobro del servicio.

Los ayuntamientos de la Vall d'Albiada se han quejado de que no fueron advertidos de que no iba a haber recogida hasta pasada la medianoche del domingo. La falta de información por parte de la Mancomunitat está provocando mucho nerviosismo en los alcaldes, que intentan dar una solución al caos lo más pronto posible. A esta hora, todo apunta a que esta noche tampoco habrá servicio. La situación es especialmente preocupante en Ontinyent, donde se aplica el servicio puerta a puerta y las bolsas se han quedado en los portales, generando la indignación vecinal. Las 34.000 toneladas de la Vall no han podido ser transferidas a la planta de Ròtova.

La deuda de algunos ayuntamientos como Albaida con la Mancomunitat y los incumplimientos del ente comarcal han hecho que Recisa amenace en varias ocasiones con dejar de prestar el servicio, aunque hasta ahora no se habían materializado las advertencias. Otra cuestión es el "agujero patrimonial" generado por los sobrecostes de los desplazamientos de la basura a Ròtova. El Consorcio de Residuos ha abonado una parte a la Mancomunitat, pero la empresa indica que la deuda generada por el transporte es mucho mayor.