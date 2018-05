La coordinació del llibre de la Fira d'Agost recau de nou en Purificació Garcia Mascarell

Al mateix temps, s'han aprovat les bases que regularan la selecció de la impremta que editarà el llibre d'aquest any, que tindrà entre 130 i 180 fulls i una tirada de 1.000 exemplars i que es trobarà a la venda per al públic. L'ajuntament sol·licitarà ofertes a diverses empreses, que seran estudiades i informades pels tècnics competents. Aquestes empreses hauran d'especificar detalladament aspectes com les característiques tècniques del treball a realitzar, la qualitat del material, el tipus de paper...

Les ofertes es presentaran en sobre tancat davant el Departament de Fira i Festes, contenint totes les dades sol·licitades, fins el 5 de juny. Entre les millores a valorar es troben entre d'altres el preu de venda al públic, la impressió del suplement Quadern de Xàtiva, o un major tiratge de la publicació, segons informa el consistori.