El Ayuntamiento de Xàtiva encarga a la ilustradora Malota el cartel de la Fira

El cartel de la Fira d'Agost de Xàtiva ya tiene autor. En este caso, autora. Según ha podido saber este diario, el consistorio lo ha encargado a la ilustradora valenciana Malota (Mar Hernández). Se trata de uno de los nombres emergentes y más sólidos en el panorama de la ilustración española que, desde Valencia (aunque nacida en Jaén, en 1980), ha dado el salto a grandes hitos como sus publicaciones en The New York Times o sus diseños para productos de grandes marcas internacionales. Su creación reciente más conocida es el logo de los actos institucionales del 9 d'Octubre último, un número nuevo colorista integrado por escenas típicas de la iconografía local valenciana. También firmó en 2015 el cartel de la Fira del Llibre de València.

Con esta designación directa, el Ayuntamiento de Xàtiva realiza el cuarto encargo seguido desde la toma de posesión del nuevo gobierno en 2015. El primer año el elegido fue el pintor local Ernesto García Lledó mientras que en 2016 el propio consistorio anunció un cambio de rumbo en la contratación del cartel, más encaminado hacia ilustradores, cartelistas o diseñadores gráficos. Esa nueva línea se puso en funcionamiento con un grande del panorama español e internacional, Javier Mariscal, y prosiguió el año pasado con el dibujante de Valencia Paco Roca (no confundir con el artista fallero y también dibujante e ilustrador Paco Roca, de Xàtiva).

Malota, algunos de cuyos trabajos son en compañía del artista conocido como Bestiola, es autora de decenas de proyectos (calendarios, vajillas, etiquetas, carteles, libros...). Ha ilustrado los nuevos envases de brandy Lobo y de ron Barceló; el libro Mamá, quiero ser feminista, de Carmen G. de Lucena; la portada de la novela El otro Manuel, de Manuel Bartual, o firmado ilustraciones para The New York Times y The Wall Street Journal. El Ayuntamiento de Xàtiva organizará en próximas semanas una presentación a los medios de comunicación de la obra terminada.



La Fira ya echa a andar

Cabe recordar en lo relacionado con la Fira d'Agost próxima que el ayuntamiento ya tiene cerradas algunas contrataciones así como la introducción de cambios. En ese sentido, tal como avanzó Levante-EMV días atrás, el Reial de la Fia volverá a ser un espacio despejado y destinado al tránsito de personas con las paradas, de nuevo, sobre la acera del paseo. También ha podido saber este diario que tras el éxito de la ampliación del recinto ferial con atracciones para adultos el año pasado, esta zona no sólo se consolida sino que se amplía con una zona de juegos (consolas, simuladores...). Y que el espectáculo de clausura, en el campo de fútbol la noche del día 20, será un tributo a la banda Queen con el montaje Queen Symphonique Rapsody