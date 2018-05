Purificació Mascarell presenta demà a Xàtiva el llibre guanyador en narrativa infantil dels Ciutat d'Algemesí

L'escriptora xativina Purificació Mascarell presenta demà divendres a la Casa de Cultura de Xàtiva (19.30 hores) el llibre Centre Comercial L'Oblit, obra guanyadora de la primera edició del Premi de Narrativa Infantil Enric Lluch. El guardó s'emmarca dins dels Premis Literaris Ciutat d'Algemesí que han impulsat Andana Editorial, l'Ajuntament d'Algemesí i la Fundació Caixa-Cooperativa i que el conseller de Cultura Vicent Marzà va lliurar el passat 13 d'abril.

Centre Comercial L'Oblit és una història adreçada a lectors a partir de huit anys que trasllada el lector a l'any 2038, on dos germans decideixen anar a visitar un singular centre comercial al qual diuen que van a parar totes les coses que perden els xiquets. L'aventura els farà conéixer botiguers estrambòtics, productes impensables i xiquets molt diferents a ells. Un llibre on els lectors podran gaudir de la lectura i també reflexionar sobre el passat i el futur i descobrir que estan més prop del que sembla.

Segons explica l'autora, Centre comercial L'Oblit «és una història per a riure i per a somiar, per a sorprendre's i per a gaudir, i una aventura que vol convidar a l'acció, la dels pares i la dels xiquets per tal de reaccionar a la malaltia contemporània més estesa: la de l'oblit. Conté també „assenyala l'autora„ un al·legat per la necessària reutilització dels objectes en un món de consumisme, una lectura ecologista i compromesa. Hi ha també una crítica a la vida moderna, on comprar i posseir compulsivament no amaga la soledat que ompli la vida de moltes persones. L'autèntic amor mai podrà ser substituït per pantalles o màquines», afirma.

Purificació Mascarell és una jove escriptora que debuta en el món de la literatura infantil. Nascuda a Xàtiva en 1985, és doctora en Filologia Hispànica amb Premi Extraordinari, investigadora del teatre espanyol i de la cultura valenciana, crítica literària i escriptora. Centre comercial L'Oblit és el seu primer llibre de literatura infantil però abans ha publicat l'obra de teatre Cavallers o l'assaig La revolució va de bo! La modernització de la pilota valenciana.

Mascarell és també enguany la coordinadora del llibre de la Fira d'Agost de Xàtiva, publicació que ja va dirigir l'any passat per primera vegada. L'Ajuntament de Xàtiva li ha confiat de nou la direcció del volum. A més a més, a Xàtiva va organitzar un congrés sobre l'art i la família Borja que va reunir a Sant Domènec a expertos en la matèria. Gran estudiosa del teatre, la seua tesi doctoral es va convertir en la primera aproximació històrica a la Compañía Nacional de Teatro Clásico, un contingut de posible publicació futura.