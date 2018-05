Cultura inicia la declaració BIC de l'Escaldà de la pansa

La Conselleria d´Educació, Investigació, Cultura i Esport ha iniciat l´expedient per a declarar BIC ´l´Escaldà´, el procés de transformació del raïm moscatell en panses que es du a terme als pobles de la Marina Alta, la Safor i la Vall d´Albaida.

L´activitat tradicional de l´Escaldà és el procés de transformació del raïm moscatell en pansa, mitjançant el mètode d´escaldat per a tallar-li la pell i reduir-ne així el temps d´exposició al sol, que s´ha mantingut sense canvis significatius des de l´època medieval i sense modificacions des del segle xviii fins als nostres dies.

Actualment hi ha una implicació de la ciutadania per a mantindre aquesta tradició, que es du a terme anualment entre els mesos d´agost i setembre, encara que el cultiu de la vinya i les tasques agrícoles tenen lloc durant tot l´any.

El més destacable és la recuperació en algunes cases de camp particulars de la producció de la pansa, així com la realització de l´Escaldà d´iniciativa popular, col·lectiva i pública, que almenys es fa una vegada a l´any en diferents poblacions com Jesús Pobre, Xaló, Montitxelvo, Terrateig, Llíber, Benicolet, Teulada i Massarrojos. En el cas de Jesús Pobre, la du a terme la mateixa associació de veïns i veïnes de la localitat.

A més, associacions com Riuraus Vius fan un treball de cerca i recopilació dels riuraus (construccions senzilles on es duia a terme el procés de transformació) de la Marina Alta, així com dels oficis i tradicions vinculats a aquesta arquitectura, i han publicat cinc números de la revista ´Riuraulogia´.

Contribueixen a la recuperació de l´Escaldà institucions com la MACMA (Mancomunitat Cultural de la Marina Alta) i l´IECMA (Institut d´Estudis Comarcals de la Marina Alta), divulgant aquesta tradició en diverses publicacions i ponències, entre les quals podem destacar el Congrés Nacional dels Riuraus i el Congrés d´Estudis Comarcals de l´IECMA, al març de 2017, que inclouen tallers de degustació de vins i misteles de producció de moscatell de la Marina Alta.

En altres comarques trobem com l´IEVA (Institut d´Estudis de la Vall d´Albaida) també ha mostrat el seu suport a la recuperació de l´Escaldà a la comarca. Des del moviment associatiu dels pobles pansers de la Vall s´està duent a terme una tasca de catalogació dels riuraus existents a la comarca valldalbaidina i de recuperació tant de l´Escaldà com d´altres activitats relacionades amb l´elaboració de la pansa, com els tallers per a fer canyissos, cabassos de llata, lleixiu i calç artesanal, etc.

A la comarca de la Safor, Rótova, Barx i Ador s´estudia el patrimoni de la pansa a més de fomentar la memòria oral relacionada amb l´elaboració de la pansa i tota una sèrie d´activitats relacionades amb el món de la pansa. A Ador es va fer una escaldà col·lectiva l´any 2014, a més de continuar-se fent de manera privada des d´aquell any.

Actualment, es duen a terme accions amb el suport dels municipis per a la recuperació del cultiu del moscatell, com la creació d´espais per a productors locals a Jesús Pobre, la DO iniciada pel Poble Nou de Benitatxell, el projecte biomoscatell de la mateixa localitat, la immersió de la pansa i la seua gastronomia en el de Dénia i Marina Alta Tasting Life, patrimoni immaterial de la UNESCO, o la constitució de la Ruta dels Riuraus, que permet la divulgació de l´Escaldà, l´arquitectura, el paisatge, el cultiu del moscatell, la cultura, i es constitueix com a plataforma per a donar suport a l´elaboració i la comercialització de panses, caldos i misteles.

Cal destacar també la celebració de la Festa del Moscatell a Teulada, que, organitzada des de 1984 per l´Associació Cultural Amics de Teulada, dedica unes jornades al coneixement i divulgació del món relacionat amb el moscatell, amb l´Escaldà en un riurau tradicional, tast de vins i misteles, degustació de raïm, la cavalcada del moscatell, danses, la mostra de curtmetratges Curts de Moscatell i moltes altres activitats.