El Mon·Doc publica les bases per als documentals i per al cartell oficial

L'Ajuntament de Montaverner, com a organitzador de la Mostra Internacional de Cinema Documental de Montaverner, Mon·Doc, ha convocat la sisena edició del Premi Mon·Doc, el qual forma part de la 10ª edició de la mostra, que es celebrarà del 23 de novembre a l'1 de desembre de 2018. Des d'ahir 10 de maig i fins el 10 de juny, està oberta la convocatòria de presentació de documentals per al premi Mon·Doc edició especial del deu aniversari, han indicat.

Les condicions per poder participar als premis Mon·Doc són: Podran participar totes les pel·lícules documentals produïdes en Espanya des de l'1 de gener de 2017. Els treballs presentats a concurs no podran haver sigut projectats en anteriors edicions de Mon·Doc. Les obres presentades competiran en dues categories segons la seua duració: llargmetratges (igual o superior a 60 minuts) i curtmetratges (inferior a 60 minuts). Les obres es presentaran en el seu idioma original, incloent, obligatòriament, subtítols en valencià o castellà. Cada autor/a podrà presentar tants treballs com desitge, sempre i quan complisquen amb les condicions establertes en estes bases.

Els autors dels documentals finalistes, que es projectaran durant la setmana Mon·Doc, hauran d'assistir per tal de fer una presentació del mateix; en cas de no poder assistir, podrà fer-ho qualsevol persona implicada en el projecte. La inscripció es farà a través de les plataformes Festhome (https://festhome.com) i Clickforfestivals (hwww.clickforfestivals.com).



Bases del Certamen de Cartells

Amb aquest certamen es vol trobar una imatge per a il·lustrar el cartell de Mon·Doc 2018, 10ª Mostra Internacional de Cinema Documental de Montaverner. Podran participar a la convocatòria totes les persones majors de 16 anys. Els cartells hauran de ser originals i inèdites i no haver estat premiats en cap altre certamen. Cada participant podrà presentar tants cartells com vullga. Les obres s'enviaran preferentment per correu electrònic a cij@montaverner.com. Fins el 17 de juny. Les bases de les dues convocatòries les podeu trobar a la web de MON·DOC http://montdoc.blogspot.com.es/. L'organització del Mon·Doc recau en una comissió presidida per la regidora de Cultura, un tècnic i el cineclub que gestiona la mostra.