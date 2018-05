«Ontinyent al Carrer» incluirá sorteos y descuentos en los comercios

La iniciativa de dinamización comercial Ontinyent al Carrer incluirá este mes de mayo sorteos y descuentos en los establecimientos de la asociación Comerç IN. Será en la campaña «De Sol en Sol», en la que los establecimientos asociados ofrecerán atractivos que, según explicaba la presidenta de Comerç IN, Mª José Alhambra, «quieren aprovechar el impulso y el potencial de público que atraerá Ontinyent al Carrer para premiar a los clientes y animarles a conocer los establecimientos con precios especiales y ventajas».

Así, los que visiten los establecimientos asociados a Comerç IN durante la semana del 14 al 19 de mayo, al comprar recibirán una invitación para tomar el aperitivo en el Punt In que se instalará en la calle Martínez Valls el sábado 19. Ese mismo sábado, los comercios tendrán un producto «Sol» con una promoción especial del 30%, además de otras promociones que estarán señalizadas con la imagen de la campaña.

La siguiente acción consistirá en el sorteo de un viaje de finalización de semana en París, un sorteo que tendrá lugar el día 26 en el Punt In. Para participar en este sorteo, los clientes tendrán que ir a un establecimiento asociado, coger un «Sol» y que en 5 asociados se lo cuñen. Con el «Sol» rellenado, el sábado acudirá al Punt In y le darán las participaciones para el sorteo que se realizará a las 20:30 horas en el mismo lugar. Comerç IN también celebrará el 15 de mayo el «Dia de la família», con un sorteo de 3 premios de 100 euros entre los clientes que pasen la tarjeta In en sus compras hasta ese día.