Los socialistas replican a Compromís si era mejor dejar la basura en la calle

La crisis de la basura en la Vall d'Albaida ha desatado una bronca política entre PSPV y Compromís que va creciendo en intensidad conforme pasan los días, a falta de un año para las elecciones municipales. Si, anteayer, la coalición valencianista cuestionó la decisión del Ayuntamiento de Ontinyent de ordenar la retirada de parte de la basura acumulada en las calles de la localidad a través de la firma Urbaser en un momento en el que la Mancomunitat estaba negociando una solución con la concesionaria Recisa (que reanudó el servicio de recogida esa misma noche), ayer fue la secretaria general local del PSPV, Rebeca Torró, la que se arremetió contra la portavoz de Compromís, Silvia Urenya, por «insinuar», a su juicio, «que ante la situación generada por la suspensión del servicio el pasado domingo, era mejor tener el pueblo lleno de basura».

Torró salió en defensa de la decisión adoptada por el alcalde, Jorge Rodríguez .«La basura estaba generando un creciente problema de salud pública (no se recogía desde el viernes). Lo que hizo el alcalde fue ponerse en el lugar, preocuparse por el bien de la ciudadanía y no plegarse a ningún chantaje», manifestó. Mientras Compromís ve la medida «propagandística» , «precipitada» y «desleal» con la Mancomunitat, Torró sostiene que «acabó siendo clave en la negociación y permitió volver a la normalidad, dado que la empresa había perdido una de sus bases, como era tener la basura en la calle». «Esto le ha molestado mucho a Urenya y a Compromís, que parece que hubieran preferido arriesgarse a tener las calles llenas de basura indefinidamente», opina a continuación la secretaria general de los socialistas. Torró considera que Ontinyent «ha ejercido de capital de comarca» e incide en que la factura de Urbaser la pagará el consistorio «a partir del dinero que se ahorrará de la recogida de domingo por la noche, cuando Recisa no prestó el servicio».



Cruce de reproches con Albaida

La también directora general de Vivienda también salió al paso respecto a las críticas que dirigió a Rodríguez públicamente el alcalde de Albaida y portavoz de Compromís en la Mancomunitat, Josep Albert. «Lo que debería de hacer es ocuparse de pagar lo que debe de su municipio. Es cierto que le viene de una herencia de la etapa del PP, pero ya lleva 7 años gobernando y si hubiera conseguido reducir el endeudamiento de su pueblo con la Mancomunitat, seguramente no se habrían llenado las calles de la comarca de basura», repuso. El mismo reproche, aunque lanzado de forma más sutil por la entidad comarcal, indignó el lunes a Albert, que contestó defendiendo el pago estricto de sus compromisos y atribuyendo la crisis a la falta de previsión de los gestores del PSPV, cuya dimisión ha pedido. «Es injusto que la Mancomunitat tenga que hacer de banco en Albaida y, doblemente injusto, que Albert critique a los dirigentes que le han gestionado un pago a cómodos plazos de la deuda generada por su municipio», apostilló.