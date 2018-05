E l Olímpic disputa este domingo en Novelda el último partido de liga. Ninguno de los dos equipos se juega demasiado. El Olímpic acabará séptimo, más lejos de lo esperado de los puestos de promoción, pero también en una posición muy meritoria dados los equipos que le preceden, y dada la temporada que se ha pasado.

Ante el Novelda se contará «con menos que con los justos» y afortunadamente el juvenil, equipo del que toca estar ahora pendiente y apoyar, juega sábado, con lo que se podrá contar con alguno de sus jugadores, y de los otros dos juveniles, o incluso del amateur.

Todo apunta a que perderemos, y no por las bajas o por el cansancio, porque el Olímpic ha hecho muy buenos partidos esta temporada pese a tener bajas; sino porque los jugadores «han cobrado». Esta temporada cuando se ha cobrado una semana parte de lo adeudado se ha perdido el siguiente partido. A principios de semana se les debía cuatro mensualidades. Ya se ha pagado una o dos nóminas, y se acabará de pagar lo adeudado en las próximas semanas. Tan solo palabras de agradecimiento a jugadores, cuerpo técnico y demás por la consideración que han tenido con el club y con los aficionados.

De todas formas, las estadísticas están para romperse. En el entrenamiento de ayer había muy buen ambiente y no faltaron las bromas. Otro punto a favor de la plantilla. No descarto la victoria en Novelda. Cuando se pite el final del partido toda la atención se centrará en esa Asamblea General del próximo jueves. No faltarán en ella jugadores. Hay quien dejará el club, pero también hay quien quiere quedarse.