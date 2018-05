Ciudadanos prevé un final de mandato del gobierno tripartito «muy complicado»

Ciudadanos prevé «un final de legislatura muy complicado para los setabenses», según ha advertido el portavoz municipal de la formación naranja en Xàtiva, el concejal Juan Giner. El regidor ha argumentado que «la retirada de la moción presentada por Compromís a petición de sus socios de gobierno, y su abstención ante la propuesta de compra de un bus eléctrico, demuestra la falta de diálogo del gobierno municipal» que forman socialistas, nacionalistas y Esquerra Unida.

Pero este caso no es el único, si no sólo el más reciente. Para el edil «la ausencia de comunicación y de coordinación ha sido evidente a lo largo de toda la legislatura, generándose una tricefalia que entorpece la actividad del consistorio cada vez más. Esta falta de criterio único y la consecuente inactividad del equipo de gobierno „asegura Giner„ han provocado la pérdida de posibles subvenciones e inversiones europeas para nuestra ciudad, objetivo que sí han conseguido otras localidades de nuestro entorno», ha denunciado al tiempo que ha criticado que «la falta de ideas y la celeridad en preparar proyectos han provocado que no se presenten, o no tengan la calidad suficiente para ser seleccionados». Asimismo, cabe recordar que las desavenencias entre los socios del tripartito han ocasionado en estos tres años disputas tan subidas de tono como el enfrentamiento entre el alcalde, Roger Cerdà, y el líder de Esquerra Unida, Miquel Lorente, en el verano de 2016 cuando el segundo quiso ser alcalde en funciones durante las vacaciones del primero y éste impuso otro sustituto. O las tormentosas juntas de seguimiento semanales de los quince ediles del equipo de gobierno, en las que suelen haber reproches entre ellos. Ciudadanos prevé un incremento de esos enfrentamientos ante la proximidad de las elecciones.



Reunión del comité de Cs

Por otro lado, el coordinador de Ciudadanos de Xàtiva, Ignacio Lledó, ha añadido que este sábado «presentaremos en el comité provincial de Ciudadanos que se realizará en la Casa de la Cultura, diferentes propuestas y proyectos con carácter tanto local como comarcal». En esta misma jornada, ha detallado, «se celebrarán reuniones y un acto abierto a simpatizantes y público en general» a las 13 horas en dicho espacio.