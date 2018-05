Un Clariano a reventar se ilusiona con la posible promoción de ascenso a 2.ª A

Cuando se conoció el calendario, allá por el mes de julio pasado, más de uno lamentó comprobar que el derbi ante el Alcoyano iba a cerrar la temporada en el Clariano. Los más optimistas vaticinaban que los dos equipos llegarían jugándose algún objetivo, los más agoreros bajaban la cabeza a una gran taquilla perdida. Y para eso está la realidad, para aportar luz en la duda y esta, a día de hoy, ilumina las ilusiones de toda la parroquia ontinyentina de cara a un encuentro donde el rival queda en un segundo plano ante los premios sustanciosos que hay en juego. Es evidente que para ello se necesita ganar al Deportivo Alcoyano, lo que aseguraría una recompensa menor como la Copa comparado con el gordo de la tarde. Y es que el caramelo de la promoción esta tan cerca que nadie huye de pronunciar la palabra play off aunque en este caso no depende del Ontinyent.

Está todo preparado para que llegue el gran momento, mañana domingo a las 18 horas en un horario unificado a excepción del Deportivo Aragón-Mallorca, donde no hay nada en juego. Habrá que echar mano de transistor, internet o del aficionado más rápido en el manejo de datos en las redes, pero sobre todo, con la idea de llenar el Clariano para llevar en volandas a un Ontinyent que necesita vencer en el derbi. Vicente Parras reconoce que ha sido una semana atípica donde aislarse del entorno ha resultado muy complicado. «La semana se ha hecho larga porque todos tenemos ganas de que llegue el partido, se vive con expectación». Respecto a lo que puedan hacer sus rivales, el técnico del Ontinyent lo tiene muy claro. «Primero debemos ganar nosotros y luego Ebro y Cornellà lo tendrán muy complicado en Baleares y Sagunto».

Sobre si habrá celebración después del partido, Parras tiene muy claro que «eso no se puede detener. Si ganamos el partido, entremos en Copa o en play off habrá que celebrarlo», avanza el líder del banquillo textil quien asegura que durante el choque «estará centrando en él porque si no ganamos al Alcoyano lo demás no sirve de nada. Supongo que mi gente por detrás de mí me mantendrá informado». El míster blanquinegro dispondrá de toda la plantilla para el derbi, incluso «Anaba quería jugar mañana pero no llega», bromea Parras.



Comida de peñas

En la parte social, también se ha movido toda la semana al aficionado ontinyentí con iniciativas que cogerán fuerza mañana mismo. Se ha organizado una comida de peñas locales en la Fragua. A las 16:45 horas se ha convocado en la Glorieta a todo el público que lo desee para desde allí partir en comitiva hasta el estadio ontinyentí. Ya en el Clariano, las taquillas se abrirán una hora y media antes de la confrontación para que los abonados puedan sacar todavía entradas a precios reducidos. Además, los jugadores del Ontinyent saltarán al terreno de juego acompañados de niños ataviados con la zamarra ontinyentina.

Paralelamente, el Ontinyent CF ha lanzado un concurso de fotografía para que cualquier simpatizante ontinyentí pueda inmortalizar un momento importante del club con una bufanda o camiseta y presentarla por las redes sociales Facebook, Instagram o Twitter con el hashtag #ElClarianoarebentar. El próximo miércoles se sabrán los ganadores que optarán a un carnet de socio de general para la temporada 2018-19, una camiseta de la tercera equipación o un balón firmado por los jugadores. En definitiva, unas propuestas que pretenden vivir una jornada inolvidable para el ontinyentismo en el que se esperan cerca de 2.500 espectadores.