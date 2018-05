L'Alcúdia de Crespins demana el restabliment del servei d'urgències

L'alcalde de l'Alcúdia de Crespins, Pepe Garrigós, i la regidoria de Serveis Socials, Imma Penadés, van aprofitar la reunió celebrada ahir en Vallada, per conéixer el projecte XarxaSalut amb gerents i directors de primària del departament de salut Xàtiva-Ontinyent, per reivindicar que torne el servei d'urgències al Centre de Salut del municipi.

En concret, van sol·licitar la necessitat que el Centre de Salut torne a prestar el servici d'urgències de dilluns a divendres de 15 a 21 hores. Un servici que va ser suprimit fa uns anys i que des del consistori consideren que és necessari perquè les veïnes i veïns s'hi han de desplaçar al Centre de Canals on de vegades el servei d'urgències es troba col·lapsat. Tant la gerència com la direcció del departament es van comprometre a estudiar la proposta feta per l'Ajuntament.