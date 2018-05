Un modificado prolonga las obras de los porches del Mercat

El gobierno municipal de Xàtiva autorizó el 30 de abril un modificado del contrato de las obras de rehabilitación de los porches de la plaza del Mercat después de que hayan surgido una serie de imprevistos que han obligado a prorrogar los trabajos más allá de la fecha prevista de finalización, el 7 de mayo. El mal estado de las columnas es el principal responsable de los sobrecostes, valorados en 3.917 euros. Una vez eliminados los revestimientos de cemento, el director de la intervención comprobó la merma que habían sufrido los emblemáticos pilares, lo que obligó a apuntalarlos, una operación no contemplada en el proyecto original. La pérdida de sección en algunas columnas es tan considerable que también ha tenido que emplearse material no previsto. Además, se ha procedido a la eliminación química del exceso de sales, cuya acumulación había provocado la arenización de las estructuras e impedía el agarre de los morteros de aportación. Por último, durante las obras se ha comprobado la existencia de una «sobrepilastra de sillería no contemplada» que ha de ser igualmente tratada.