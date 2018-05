sobre Promoción y Turismo

el turismo es uno de los caramelos más apetecibles para los ayuntamientos, las comunidades autónomas y los gobiernos. Basta que jueguen con algunas cifras de pernoctación o presuntas visitas basadas en estudios realizados por no se sabe nunca qué empresas especializadas, para que en diferentes épocas del año se lancen las campanas al vuelo y el responsable/es de turno salga en los papeles para venir a decir que «qué buenos somos y qué bien lo hacemos». Las cifras son tan engañosas como cicateras. Cuando manda el vecino, el opositor no se traga ni una de ellas y acusa de falsedad y mala fe, que se convierte en música celestial cuando cambian los papeles. Unos siempre más que otros, aunque para ello tengamos que tragar sapos y culebras y esconder la mala leche que se nos provoca con toda la intención malsana del mundo.

Leo y escucho que el procés en Catalunya ha hecho caer las cifras de pernoctación y de precios en los hoteles. Una habitación de 150 euros ahora cuesta apenas 40. Es tan falso como la saliva de quienes mienten con premeditación y alevosía. Busque usted un hotel en Barcelona y luego me cuenta los precios. Búsquelo para un lunes y para un sábado y compare. Pero eso no interesa decirlo.



El caso del Castillo de Xàtiva

El castillo de Xàtiva supera en cada acontecimiento "puentil" su anterior número de visitas de forma espectacular y miren si será tan espectacular que llegará un momento que no cabrán en la fortaleza y habrá que alargar los aparcamientos hasta la subida del puerto de Cárcer si nos atenemos a las cifras que se barajan año tras año, siempe en aumento. Y estos logros nos los dicen con la boca bien grande.

El turismo no viene solo ni aparece por obra y gracia de quien mande. El turismo es trabajo, es estrategia, es seriedad; son campañas institucionales, es mejorar lo que existe y es saber donde se está y qué se quiere. No se puede promocionar a los Borja a bombo y platillo durante un tiempo y luego cambiarlos por la Ruta de las Fuentes o los misterios ocultos de la Cova Negra. Haber, hay lo que hay, y si eso no se explota en conjunto y de una manera global apañados vamos. No creo que París, por ejemplo, olvide unos monumentos para promocionar otros, o Santander, o Badajoz. Y en cuanto a la seriedad en los estudios, hace unos años se encargó a la empresa francesa Roland Berger un estudio sobre cosas a mejorar para que Xàtiva se relanzase turísticamente. Pues bien, los fenómenos apostaron entre otras delicadezas por la instalación de un teleférico desde Sant Josep al Castillo o un Parador de Turismo en la calle Montcada. Se hubiesen podido ahorrar el coste del estudio y encargárselo a mi sobrino. Les hubiese salido gratis y con las mismas conclusiones.

Si no tienes turismo no existes. Pero habrá que hacerlo con sentido común y paso a paso hacia los objetivos marcados y con una promoción adecuada por parte de quienes saben de esto. Hacer lo contrario será caer en la insensatez y pensar que por poner un cartel que diga "completo", se ha llegado al ombligo del mundo. Y nada más lejos de la realidad.