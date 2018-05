La Societat Musical La Lira Fontiguerense triomfa en el 42º Certamen de Bandes

La Societat Musical La Lira Fontiguerense de La Font de la Figuera s'ha alçat amb el primer premi i esment d'honor de la Secció Primera del Certamen de Bandes de la Diputació de València en la qual ha participat al costat de la Societat Joventut Musical de Faura i La Unió Musical L'Eliana.

El diputat de Cultura, Xavier Rius, ha fet lliurament del primer premi de la categoria a la La Societat Musical La Lira Fontiguerense de La Font de la Figuera -que ha obtingut 358,75 punts- mentre que als de Faura i L'Eliana, que també han obtingut sengles primers premis- 328,5 i 322,25 punts respectivament-, els han lliurat els premis el director del Palau de la Música, Vicente Ros, i el director econòmic del Palau dels Arts Reina Sofia, Francisco Potenciano.

Entre els assistents a la sessió d'aquesta vesprada han estat l'alcalde de Faura i diputat provincial, Toni Gaspar, la diputada i regidora de L'Eliana, Mercedes Berenguer, l'alcalde de La Font de la Figuera, Vicente Muñoz, i altres autoritats dels municipis participants.

Com a colofó a aquest certamen ha actuat com a banda convidada, la Banda Musical D.P. Llíria-Camp de Túria-Serrans, dirigida per Vicente Puchol Calvo, i composta per grans músics, ja jubilats, que han mostrat la seua il·lusió i experiència en el Palau de la Música que s'ha posat en peus per a ovacionar la seua actuació.

Les tres bandes participants en aquesta Secció Primera han hagut d'interpretar com a obra obligada "A la lluna de València" de Miguel Asins Arbó.

Dins del repertori de lliure elecció, La Societat Joventut Musical de Faura, dirigida per José Manuel Beltrán Bisbal, ha interpretat el pasdoble "Centenari Musical" de Ramón Garcia i Soler, i l'obra de lliure elecció "El jardín de Hera" de José Súner Oriola.

La Unió Musical L'Eliana, dirigida per José Tomás March, ha interpretat el pasdoble "Puenteareas" de R. Soutullo, i l'obra de lliure elecció "El rugir del Kimbo" de Ferrer Ferran.

La Societat Musical La Lira Fontiguerense de La Font de la Figuera ha triat per a les seues actuacions el pasdoble "Rosalina" de Rafael Talens i l'obra de lliure elecció "La bastida dels Alcusses" de David Penadés Fasanar, compositor i director des de fa un any d'aquesta banda a la qual ha portat fins al primer lloc de la seua categoria en el certamen.

Premis que ajuden a les bandes

Totes les bandes participants en el certamen reben una quantitat estipulada pel fet de participar en el concurs, més el premi en metàl·lic que reben les bandes guanyadores de cada categoria. En aquesta Secció Primera l'ajuda que concedeix l'Àrea de Cultura per la participació és de 4.500 euros, mentre que el premi que ha rebut la banda guanyadora és d'altres 2.500 euros.



El jurat que ha valorat les interpretacions ha estat compost per Pablo Sánchez Torrella, Vicente Soler Solano, Juan Gonzalo Gómez Deval, Francisco Signes Castelló i Beatriz Fernández Aucejo, i ha comptat amb la presidència del diputat de Cultura, Xavier Rius, i del secretari i gestor del Certamen el cap de Promoció Cultural, Josep Vidal.

Amb aquest lliurament de premis es dóna per finalitzada la 42 edició del Certamen de Bandes de Música de la Diputació de València que ha reunit durant dos dies a tretze societats musicals, compostes per prop de 600 músics, en el Palau de la Música de València.



Els programes de promoció musical de l'Àrea de Cultura de la Diputació de València segueixen avance. Les bandes de música continuen rebent durant tot l'any a través de "Retrobem la Nostra música" el respatler de la Diputació per a realitzar concerts, comprar instruments i partitures, etc. I a més "València és música" propulsa els programes habituals d'ajudes i subvencions per a projectar el potencial de la música valenciana més enllà de les fronteres del territori provincial.