Puig y Rodríguez respaldan la jornada de Creu Roja en Ontinyent

Una marea de voluntarios de la ONG Creu Roja llenó el Parc Mestre Ferrero de Ontinyent el pasado sábado con la celebración provincial del Dia Mundial de la Creu Roja y la Mitja Lluna Roja. La jornada en la que se reunían unas 700 personas, contó con la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig; el alcalde de Ontinyent y presidente de la Diputació de València, Jorge Rodríguez; la consellera de Justícia, Gabriela Bravo; y diversos miembros de la corporación municipal. Durante la mañana se llevaron a cabo exposiciones, talleres, una gincana, animación, una simulación de un campo de refugiados y un simulacro de emergencias. En el acto de clausura, Puig y Rodríguez, que fue voluntario de Creu Roja, coincidieron en destacar «la gran tarea desinteresada, altruista y necesaria» de esta ONG.



Servicio renta inclusión

Por otra parte, el Ayuntamiento de Ontinyent habilitará desde mañana miércoles un servicio especial de atención para informar sobre la Renda Valenciana d'Inclusió Social impulsada por el gobierno valenciano. En concreto, se contará con tres trabajadores sociales que prestarán atención en una oficina habilitada en la primera planta del edificio de Serveis Social (edificio ayuntamiento viejo). El horario será de lunes a jueves de 10 a 14 horas de manera indefinida, y se estima que en Ontinyent sean unas 500 familias beneficiadas.

La concejala de Política per a les Persones, Sayo Gandia, ha explicado que «ante esta nueva ley que ha entrado ya en vigor, son muchas las preguntas que surgen a las potenciales familias beneficiarias, no solo sobre si les corresponde o no, sino sobre las modalidades de renta, cuantía y cómo se adjudica». La edil añadía que «la tramitación y pago se ejecutarán a través de la administración autonómica, pero en el ayuntamiento no nos queremos limitar a realizar la tarea de valoración e intervención, sino que queremos que la ciudadanía tenga las máximas facilidades, y por eso ponemos en marcha este servicio». Sayo Gandia incidía en la importancia de que sean personas profesionales las que den la información desde el ayuntamiento, para respetar la nueva normativa de la ley de protección de datos y garantizar la privacidad de las personas solicitantes.