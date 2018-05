Arranca el juicio por irregularidades en las «casetes» del diseminado de Ontinyent

El asunto que sacudió Ontinyent hace unos años, y que todavía esparce sus efectos en la actualidad, la construcción de viviendas de manera ilegal en el diseminado de Ontinyent, vivía ayer su particular «día D» con el inicio del juicio que sienta en el banquillo a los exalcaldes Manuel Reguart (PSPV) y Rafael Portero (Bloc), y al exconcejal de Urbanismo Filiberto Tortosa (PP), imputados por un presunto delito de prevaricación administrativa por las irregularidades urbanísticas. En el juicio, además, también están imputados tres técnicos municipales por los mismos hechos. El Juzgado de lo Penal numero 1 de València iniciaba ayer la primera de las jornadas del juicio oral, que seguirá mañana jueves y el próximo lunes, 28 de mayo.

Reguart, Portero y Tortosa „ninguno de los tres sigue con cargo público en el ayuntamiento„ están imputados por un presunto delito de prevaricación, al no abrir expedientes para la restitución de la legalidad urbanística infringida por familiares en la construcción de casetes en el diseminado, sin la perceptiva licencia de obras, pero sí abrir expedientes y paralizar las construcciones irregulares de otros vecinos. La Associació per la Defensa de les Casetes (Adeca), que se constituyó en 2005 tras producirse estas órdenes de paralización de obras, denunció en enero de 2006 al entonces alcalde, Manuel Reguart, y a Rafael Portero, concejal de Urbanismo, por actuar de manera «arbitraria», al enviar a miembros de la asociación órdenes para detener las obras y abrirles expedientes por la infracción urbanística, mientras que no actuaron en las construcciones de un hermano de Reguart y de los suegros y la esposa de Portero, ejecutadas también sin licencia.

En 2008, con los casos por resolver y tras el cambio de gobierno en el consistorio, Adeca amplió la denuncia a Filiberto Tortosa, que había tomado el relevo de Portero en Urbanismo, y al que acusó de un presunto delito de prevaricación por no incoar los expedientes de restitución de la legalidad en las edificaciones irregulares y realizar una serie de actuaciones que dilataron los procedimientos hasta la prescripción de los delitos urbanísticos (prescriben a los 4 años).

Los técnicos municipales imputados „el arquitecto técnico-jefe de inspección de obras; el arquitecto-jefe de la Oficina Técnica; y la técnica de administración general de la Oficina Técnica„ fueron imputados también por prevaricación, al no iniciar los expedientes y permitir que transcurriera el plazo legal de cuatro años para ordenar la restitución de la legalidad infringida. Se les imputó por no actuar en los casos de los familiares de los miembros del equipo de gobierno y en el caso de la técnica de administración, por no intervenir en el expediente que afectaba a un hermano suyo y a su suegra, según denunció Adeca.



Insa excluida del proceso

La causa implicaba también a otros políticos y funcionarios de la época, como la exalcaldesa del PP, Lina Insa, el exconcejal del Bloc Joan Cambra, el vicesecretario del ayuntamiento, una auxiliar, dos funcionarias administrativas y un concejal delegado de Urbanismo, que quedaron excluidos del proceso durante la instrucción. El Juzgado de Instrucción número 1 de Ontinyent ordenó el sobreseimiento del proceso respecto a estas siete personas por «no haber quedado suficientemente acreditada su participación en los delitos investigados», señalaba el auto de 2015. En el juicio iniciado ayer, y según ha avanzado El Periòdic d'Ontinyent, la Fiscalía habría solicitado el sobreseimiento del caso.