El Benigànim queda fuera del «play off» que enfrentará a Atzeneta y Benagéber

Un jugador del Benigànim se lamenta tras no lograr el play off. Vicent Gandia

Punto y final a la fase regular de la Regional Preferente que deja la ya consabida clasificación del Atzeneta para el play off y a su vez aparta al Benigànim de las eliminatorias de ascenso tras no producirse la carambola necesaria en la última jornada de liga. El conjunto ganxut necesitaba ganar al Gandia y esperar una derrota del Dénia ante el Benidorm CD. La primera premisa se produjo, con el triunfo de los pupilos de Mullor ante el Gandia por 3 a 1. Lo que rompió el silogismo fue la victoria del Dénia en Benidorm por el mismo resultado que apeó al Benigànim de la promoción de ascenso a Tercera División.

El técnico de la UDE Benigànim, José Carlos Mullor, cierra un periplo en tierras de la Beata Inés que él mismo califica de positivo. «Todo ganado en casa menos un empate y cuatro victorias fuera. Es verdad que se ha perdido con equipos como el Atzeneta y Dénia, montados con grandes futbolistas para esta categoría. Por muy poquito no hemos llegado. Me llevo muy buena impresión del vestuario que he tenido, de grandes personas y grandes futbolistas y con una afición volcada con los jugadores. Me voy con la espina clavada de no jugar el play off pero con un buen recuerdo», afirmaba el técnico.

Por su parte, el Atzeneta cerró la fase regular con una plácida victoria sobre el Carcaixent por 2 a 0, en jornada matinal del sábado, con doblete de Civera que afina su puntería de cara a los partidos que vienen en las próximas semanas. Tras el partido, se produjo una comida de club para celebrar el primero de los grandes objetivos de esta temporada. El segundo comienza este próximo fin de semana donde arrancan los play-off con el Rayo San Antonio de Benagéber como rival del conjunto taronja. La ida se disputará domingo 27 de mayo a las 19.30 horas en el Municipal de la población del Camp de Túria. El entrenador de la escuadra atzenetera, Roberto Granero, avisa que «si un equipo se clasifica entre los tres primeros después de 34 jornadas es porque tiene cosas interesantes. Nuestros informes nos dicen que es un grupo joven, bien organizado con futbolistas que vienen trabajando juntos varias temporadas. Debemos tener personalidad para aquello que hemos plasmado a lo largo de la temporada se vea en el play off», exponía Granero.



Derrota del Canals

No ha podido ser. El Canals ha concluido la liga sin conocer la victoria esta temporada. Los de José Adrián Aroca cayeron en el último partido por la mínima, 1-0, en su visita a l'Alcúdia, en un encuentro poco vistoso y en sin ocasiones claras de gol por parte de lo dos conjuntos. La primera ocasión llegaba pasada la media hora de juego, para l'Alcúdia, que poco después tenía que hacer dos sustituciones por la lesión de dos jugadores, casi al mismo tiempo. Cuando el partido llegaba al final del primer tramo, los locales se adelantaban en una falta desde la banda derecha.

En la segunda parte el ritmo de juego de los dos equipos no varió demasiado, ofreciendo poco espectáculo a los aficionados. El Canals se quedaba con diez por la expulsión de Danilo en los primeros compases de la segunda mitad. Con esta derrota el Canals, ya descendido a 1ª Regional desde hace algunas jornadas, acaba colista con 1 punto.