Cloenda de l'Any Cervino després de diversos actes en dotze mesos

L'alcalde d'Ontinyent, Jorge Rodríguez, va agraïr a la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia «la seua implicació en la posada en valor de la nostra història» amb el treball fet durant l'anomenat Any Cervino. El primer edil tancava divendres amb la seua intervenció dotze mesos d'activitats en memòria de l'autor de les Ambaixades de Moros i Cristians, escriptor, magistrat, i alcalde d'Ontinyent de 1843 a 1844. Una programació que, recordava l'alcalde «ha servit per retre homenatge a un d'eixos il·lustres oblidats als qui l'associació La Nostra Terra al·ludia en una exposició; personatges històrics que hem de posar en valor per a que siguen més il·lustres i menys oblidats», assenyalava.

L'Any Cervino, sorgit d'una proposta de la Societat de Festers a l'Ajuntament d'Ontinyent, va començar la seua programació en maig de 2017, arrancant amb la presentació del logotip de la celebració, i l'atorgament del títol de fill adoptiu a Joaquín José Cervino (va nàixer a Tortosa) i la inauguració d'un mural en el dia del 200 aniversari del seu naixement. Des d'aleshores, han tingut lloc tot un seguit d'activitats organitzades per Festers amb el recolzament de consistori ontinyentí, que han inclòs la presentació d'un vídeo sobre la vida de Cervino, un cicle de conferències, una exposició o el descobriment d'una placa commemorativa en la seua tomba en La Font de la Figuera, entre d'altres.

Les últimes activitats tenien lloc el passat divendres, al marc d'un acte que comptava amb la presencia del rebesnét de Cervino, i que incloïa el descobriment d'una placa cerámica front la seu de la Societat de Festers, una lectura de poemes; una conferencia sobre el context literari de Cervino i la presentació del llibre Vida iObra de Joaquín José Cervino i Ferrero, editat per la Societat de Festers i la Diputació de València. A l'acte va assitir Francisco Ferrero, exdirector del Instituto Cervantes en Viena y en Brusel·les amb la seu parella, la que fou ministra d'Exteriors d'Austria, Benita Ferrero-Waldner.



Agraïment del president

Des de Festers, el seu president, Rafael Sanchis, tenia paraules d'agraïment «a totes les persones i institucions que han participat, a l'Ajuntament, la Diputació, Caixa Ontinyent, i especialment a l'alcalde Jorge Rodríguez, per la seua aposta i recolzament», va dir.