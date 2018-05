la ética del pp es basura

inaudito. Aprovechando el río revuelto de la recogida de la basura en la Vall, algunos cargos del PP, ayunos de ética, de memoria y de respeto a la población valldalbaidina, se desplazaban a Ontinyent para intentar, sin el menor asomo de vergüenza, pescar en el mal oliente asunto de los residuos. Cuando si existe alguna formación, en el panorama político valenciano, deslegitimada para abordar dicho asunto, es sin duda el PP. Las hemerotecas les desnudan.

En unos días en los que el protagonismo hubiese tenido que corresponder a la Mancomunitat de la Vall, que en el pleno de la semana pasada aprobaba el presupuesto para 2018, cifrado en 5.317.805 euros (del cual el 50% se dedica precisamente al servicio de recogida de la basura) faltó debate; las demás áreas no importaban. Resultó sintomático que algunos consellers o conselleres, ocuparan todo el tiempo atendiendo a su wattsapp y otras aplicaciones de sus móviles.

¿Y del Pla de Minimització, qué? Nada. Ni en el pleno de la Mancomunitat ni en los rifirrafes que se han prodigado en los pasados días se ha invocado la urgencia en la aplicación de dicho plan, remedio a todos los males que acechan a dicho servicio en la Vall. Incrementos impositivos incluidos; una perversión perpetrada por el PP en los pasados lustros y que, tras un conveniente maquillaje, este cuatrienio ha perseverado en el desficaci, digo de los actuales gobernantes socialistas de la mancomunidad comarcal. De hecho, mientras las referencias al COR, en el antedicho pleno, fueron constantes, las alusiones al Pla de Minimització de la Vall d'Albaida quedaron en el ostracismo. Que el presidente, Vicent Gomar, diga ahora que «por responsabilidad, la Mancomunitat asumirá el coste del transporte mientras se resuelve la reclamación ante del COR» „nada menos que 230.000 euros„ está bien, si no fuera porque pone en tela de juicio las buenas intenciones y el "buen rollito" del que ha venido haciendo gala con el presidente del COR, el xativí Roger Cerdà. Con todo, ésta es otra de las herencias envenenadas de los anteriores gobernantes del PP, llámense Tortosa o Parra, obedeciendo unas leyes torticeras que, aplicadas por unos jueces más preocupados por la perversa legalidad que no por la justicia, obligaron durante un cuatrienio a depositar las basuras de la comarca no en la más económica de Bufali, sino en la planta de Ròtova Con los costes adicionales y desorbitados de transporte que ha acarreado.

También conviene mentar algunos flecos que han emergido en los pasados días. El gobierno de Ontinyent hace muy mal en sacar pecho diciendo que le paga la basura a la Mancomunitat a 60 días. Cuando, como máximo, debería pagar en 30. Principalmente, cuando reconoce que su contribución al organismo comarcal representa el 40%. También conviene destacar, como la portavoz del desprestigiado PP ontinyentí, Mercedes Pastor, se echaba al fango al comparecer en el paripé de su partido, junto al imputado Evarist Aznar (por el caso Ciegsa, si més no) y apelaba a la desmemoria, ya que muchos de los males que ha arrastrado la Mancomunitat, durante muchos años, se deben al imprudente gobierno de J. J. Beneyto, del PP, en Albaida, consentido por Tortosa. Por otra parte, de no depender la Vall del COR, sino del Pla de Minimització, ahora no estaríamos con incrementos anuales desmesurados de la tasa, caso de Ontinyent, donde el recibo se sitúa este año en 72 euros, un 32 % más que en 2017.