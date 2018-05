Els xiquets de la Llosa gaudeixen de la visita del contacontes Jaume Esteve

Un any més, la Biblioteca Municipal de la Llosa de Ranes ha rebut la visita del contacontes Jaume qui, al llarg del matí d'ahir dimecres, va fer les delícies dels més menuts. Enguany és la quarta ocasió que el mestre jubilat Jaume Esteve visita la Llosa de Ranes per contar tot tipus d'històries als xiquets del col·legi Crist del Miracle que han acudit a la Biblioteca Municipal per escoltar-lo dividits en tres grups. Primer ha sigut el torn dels xiquets de segon d'Infantil. Després han acudit els més menuts, els de primer. L'última visita del matí l'han fet els alumnes del tercer curs d'Infantil, segons va informar ahir l'ajuntament.

D'esta manera, els xiquets d'entre tres i cinc anys de la Llosa de Ranes «han pogut gaudir un any més de la màgia del món dels contes de la mà de Jaume, un contacontes que, com sempre, ha promés tornar a visitar el nostre poble l'any que ve», van destacar ahir els organitzadors de l'activitat.