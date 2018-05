El Música i Lletra dona pas a Gem i Alessio Arena després del potent concert d'Alabajos amb Alidé Sans

Dissabte arriba el concert més internacional del Festival Música i Lletra de Xàtiva. El napolità Alessio Arena portarà la seua celebració de la vida cantada en diversos idiomes, fusionant la tradició de música d'autor italiana, espanyola, catalana i sud-americana, en una fusió poderosament instrumentalitzada que convida a ballar i una veu endògena que confon i enamora. Arena ha rebut importants premis a la seva Itàlia natal, encara que actualment torna d'una llarga gira per Xile, ha viscut a Madrid i actualment està fincat a Barcelona. Com totes les nits del Música i Lletra, que s'està celebrant aquest mes al Gran Teatre de Xàtiva, Arena no serà l'únic concert de la vetllada, la beniganina Gem protagonitzarà la segona part del doble concert: ella és so internacional de quilometre zero. Gem, àlies artístic de Gema Vañó, presentarà el seu primer disc d'estudi, Dent de Lleó, que sorprendrà qui la conega i qui no amb un so madur, pop-rock de regust molt nord-americà amb cançons un poc rurals, un poc urbanes, expliquen des de l'organització.

Dissabte passat, en canvi, el públic, assegut en el mateix escenari del Gran Teatre en un format extremadament proper, va poder viure una nit enèrgica i emocionant de la mà de l'aranesa Alidé Sans „gran descobriment per la majoria dels presents„ i de Pau Alabajos, un clàssic. Alidé va cantar i presentar totes les seues cançons en aranès, descalça „físicament i metafòrica„, fent una defensa bellíssima de la llengua com a pont i no com a impediment, que va aixecar els aplaudiments del públic. El gust folk de muntanya de l'acordió i la guitarra d'Alidé Sans i Paulin Courtial van fer la resta per hipnotitzar els assistents. Alabajos, per la seua banda, va presentar el seu Ciutat a cau d'orella musicant Estellés i també va tocar algunes de les seues cançons més conegudes. Les lletres d'Estellés i el format banda amb un violí, un violoncel, un piano i una bateria, a més de la guitarra i veu de Pau van esgarrapar somriures als més tímids. En aquest sentit, el Festival Música i Lletra treballa per a que tots els músics puguin presentar el seu treball en el format original, per això, la majoria de músics vénen acompanyats de grans formacions o en banda.