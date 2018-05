El cartel de Fira 2018 conmemora el 200 aniversario de la Font del Lleó

La Fira d'Agost de 2018 ya tiene cartel anunciador. Este mediodía ha sido presentado en la sala de prensa del Ayuntamiento la obra de la reconocida diseñadora María del Mar Hernández Fernández, conocida en el mundo artístico como Malota. El alcalde, Roger Cerdà, y la misma diseñadora han destapado el original que tiene como motivo principal la Font del Lleó, una de las conmemoraciones previstas para festejar el 200 aniversario de la fuente real, otro de los emblemas de la ciudad de Xàtiva. El cartel ha sido encargado con un precio de 2.500 euros.

Mar Hernández Malota es una de las principales representantes de la vanguardia del diseño gráfico valenciano del momento. Con la elección de Malota, el Ayuntamiento continúa con la línea de dotar la colección de carteles de Feria con las mejores firmas, enriqueciendo el patrimonio pictórico que conserva el Museo de Bellas Artes.

Doctora Cum Laude en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, Malota (Jaén, 24 de mayo de 1980) combina su actividad artística con la docencia. Durante más de 10 años, ha estado desarrollando su trabajo como ilustradora profesional. Ha trabajado para agencias de publicidad de primer nivel como McCann Erickson y Satchi & Satchi, así como para una larga lista de firmas internacionales. También ha realizado colaboraciones para la prensa internacional en medios tan importantes como The Wall Strret Journal o The New York Times.

Malota cuenta con numerosos premios y reconocimientos a su obra, entre los que destaca el Premio Nacional de Diseño Gráfico conseguido en 2009. Sus diseños han sido mostrados en decenas de exposiciones en Europa y América.