La segona edició d'Emergents arriba al Conservatori Lluís Milan de Xàtiva

Aquest matí, s´ha presentat en roda de premsa la segona edició de l´escola de música d´estiu. A la presentació d´Emergents han participat Empar Penadés, regidora de Música i Conservatori, Carles Salvador, coordinador de l´escola i Cristian Olivares, director pedagògic.

Aquesta segona edició d´Emergents ha estat molt esperada pel públic i, segons ha comentat Penades, té un alumnat bastant fidelitzat. "La primera edició d´Emergents va ser una aposta arriscada per tractar-se d´un projecte molt innovador, però els bons resultats i la gran satisfacció tant d´alumnes com de famílies i professorat, són un clar indicador que l´aposta va ser encertada i de que calia repetir-la. El que pretenem des de la Regidoria de Conservatori amb aquest i altres projectes musicals és fer del Conservatori un centre de referència contemporani que englobe totes les vesant musicals", ha manifestat la Regidora.

Emergents se celebrarà del 2 al 13 de juliol i comptarà amb figures tan reconegudes com el compositor i director guardonat internacionalment Saül Gómez i Soler; Ramon Cardo un dels màxims referents del jazz a València, Joan Marc, productor d´Auxili, Mariana Morales, provinent de l´orquestra internacional Teresa Carreño, i David Martínez, de l´orquestra Montecarlo. Segons el coordinador del curs, Carles Salvador, "un dels tres pilars fonamentals del curs és la diversitat estilística del professorat que l´impartirà." En aqueat sentit formen part del professorat destacats músics com Marcos Úbeda, trombó de Zoo i Obrint Pas; Joan Mayor, percussionista en diferents grups com La Trocamba Matanusca, BatukemTukada, Kanu Foli, o la pianista Sayuri Akimoto, formada als Estats Units i guardonada en nombroses ocasions.

El curs està dissenyat, com ha descrit el seu director pedagògic, Cristian Olivares, "en jornades de 8 a 14:30h en les quals els alumnes treballaran agrupats en diferents tipus de formació o combo que s´organitzen, primer, per famílies d´instruments, per després organitzar-se en conjunts heterogenis on treballaran els diversos estils i, finalment, s´agruparan tots per treballar tots els estils musicals i les obres que interpretaran al concert final. Aquesta manera de treballar suposa un altre dels pilars fonamentals del curs que és treballar en equip i apropar els nostres alumnes a la realitat social actual.



TALLERS AMB GRANS FIGURES I CONCERT FINAL

A més de les classes de tècnica i els combos s´han preparat tallers magistrals amb artistes i músics de prestigi. De la música clàssica a la més moderna, passant per la tradicional, els alumnes treballaran amb l´objectiu d´un gran concert final on participaran els components dels grups Smoking Souls, Auxili, La Trocamba Matanusca, Sis Veus per al Poeta, Andreu Valor i Pep Gimeno "Botifarra".

A més, aquestos artistes assajaran amb els i les alumnes i els explicaran les seues experiències en el món de la música.

Com ha dit Salvador, "Pretenem posar en contacte als estudiants amb les diferents realitats musicals que els envolten. Trencar els prejudicis, incorporar els nostres instruments a qualsevol tipus de música. Tocar junts, fomentar l´autoconfiança amb el nostre instrument, desenvolupar l´oïda, l´instint i la intuïció a l´hora de tocar en conjunt. I sobretot que gaudisquen de la música".

Emergents està adreçada a estudiants de grau elemental i mitjà o a joves amb inquietuds musicals d´entre 11 i 30 anys. Les inscripcions ja es poden fer a través del web www.escolaemergents.com i el preu són 85 euros per als alumnes del Conservatori Lluís Milan i les escoles de música de les bandes de Xàtiva i 110 euros per a la resta d´alumnat. Hi ha 80 places dividides en les especialitats de Piano, Vent Metall, Vent Fusta, Corda, Guitarra, Percussió i Dolçaina. A més s´ha habilitat una pàgina de facebook per poder seguir totes les novetats d´Emergents.

PROFESSORAT:

- Piano: Sayuri Akimoto i Joan Marc Pérez

- Vent metall: David Martínez i Marcos Úbeda

- Corda: Mariana Morales

- Vent fusta: Toni Fort, Patricia Sanchis i Marc Puentes

- Percussió: Gustau Garcia

- Grans Agrupacions: i Àlex Puchades

- Guitarra Clàssica: Daniel Rengel

- Dolçaina: Cristina Martí