Xàtiva da permiso al circo para instalarse a condición de no usar animales salvajes

El circo Gottani ha llegado a Xàtiva acompañado de lluvia, como reza el tópico, y de polémica. El circo, que hoy viernes inicia su estancia de dos fines de semana en la capital de la Costera, no podrá utilizar animales salvajes en su espectáculo. El Ayuntamiento de Xàtiva fue tajante ayer al afirmar, por boca de su alcalde, Roger Cerdà, en su perfil en una red social que de hecho el permiso para instalarse estaba condicionado al veto expreso de utilizar animales salvajes en su espectáculo. Sí que podrá usar otro tipo de animales, como caballos.

La polémica por la presencia del Gottani en Xàtiva se ha disparado porque este circo fue noticia semanas atrás cuando dos de sus elefantes hembra sufrieron graves heridas en un accidente de tráfico en la localidad de Pozo Cañada y quedaron maltrechas al volcar el vehículo que las transportaba. Ese accidente reveló otros detalles en las condiciones de custodia y exhibición de los animales que diferentes colectivos animalistas denunciaron en los medios.

De todas maneras, la condición exigida por el ayuntamiento setabense es completamente arbitraria: no hay ninguna normativa local que regule o prohíba la exhibición de animales en espectáculos de este tipo. Sí que existe una ordenanza municipal que contempla bonificaciones en el pago de la tasa por ocupación de suelo a aquellos espectáculos que no utilicen animales. Pero poder utilizar animales es tan fácil como no querer ahorrarse ese dinero y pagar la tasa completa, de ahí que la medida del equipo de gobierno es controvertida y responde más a querer mitigar una alarma que a una normativa que proteja al animal.

La polémica por la presencia del circo Gottani se amplificó ayer a través de las redes sociales. Un exconcejal, Joan Josep García, censuró al equipo de gobierno su permisividad. A ello se añade que el tripartito gobernante (PSPV, EU y Compromís) ha prohibido los toros en Xàtiva aplicando una postura animalista. Otro de los detalles que han sembrado la controversia es que pese a la imposibilidad de utilizar animales salvajes, el circo se publicita con unos paneles en los que aparecen tigres y elefantes. Pero se trata, lógicamente, de la publicidad general del circo no sólo en Xàtiva sino en el resto de lugares en los que se instala.