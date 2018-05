Alcocel ridiculiza a Suñer por su postura con el bus eléctrico

El regidor de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Xàtiva, Miquel Alcocel, ridiculizó a la portavoz de Compromís y segunda teniente de alcalde, Cristina Suñer, a quien acusó de incoherencia por haberse abstenido en Xàtiva (en disconformidad con los otros dos socios de gobierno, PSPV y Esquerra Unida) a la compra de un bus eléctrico y sin embargo, haber aplaudido que Ontinyent sí que lo tenga. En una información relativa a dicho pleno, emitida ayer en Radio Xàtiva, Alcocel dijo que a la regidora «le ha entrado pelusa y ha dicho que no le gusta lo del bus eléctrico, cuando [resulta que] se fue a Ontinyent a verlo. Claro, como el viaje a Ontinyent a codearse con el alcalde era ir de jijí y jajá con el presidente de la Diputación, le moló mucho. Pero como aquí no es una propuesta de ella, pues no le gusta. Creo yo que es eso», ironizó el regidor.

Si mala es la relación general entre los tres partidos del gobierno de Xàtiva, pésima lo es a nivel particular entre algunos de sus miembros. Y la de Alcocel y Suñer es de las peores. De hecho, en una reunión el primero le dijo que callara ya que parecía «un papagayo».