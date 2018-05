Aliances electorals

encara resta un any per a les eleccions locals i autonòmiques, però era de preveure que començaren a produir-se moviments. I Compromís de Xàtiva ha decidit fer una matinera declaració deixant clar que concorrerà en solitari a les futures eleccions municipals. Les experiències recents ens ensenyen que les coalicions preelectorals a l'esquerra del PSPV-PSOE no solen funcionar, en comptes d'agrupar votants espanten alguns ciutadans que prefereixen sigles concretes. El votant valencianista i/o d'esquerres és molt de manies i dos més dos solen fer tres i no cinc. D'aquesta manera, altrament, els valencianistes pretenien combatre els remors sobre unes possibles converses (??) entre Miquel Lorente (Esquerra Unida) i la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, per fer un pacte i guanyar-li al PSPV-PSOE l'alcaldia.

Per una raó semblant però a escala autonòmica „ser la llista més votada i tenir la presidència del Consell„, Oltra s'ha mostrat sempre partidària de pactes entre Compromís i Podem. Ara mateix, però, els acords no semblen senzills: les pressions d'alguns sectors en Compromís per anar en solitari són grans. I Podem, que té un electorat que no és exactament el mateix que el dels valencianistes, sembla més interessat en tancar un acord amb els supervivents d'Esquerra Unida. Per resumir, els moviments van més en la direcció d'assegurar l'electorat que plantejar coalicions aparentment prometedores però que poden resultar traumàtiques.

El ben cert és que, dit tot l'anterior, ningú ha tancat del tot les portes. Perquè un any és una eternitat i, com estem veient aquests dies, pot passar quasi de tot. Els escenaris són volubles i el que fa un dia semblava una bona idea, demà pot ser un drama. Compromís de Xàtiva fa bé en exercir la seua autonomia local, però apostar per la via solitària abans de saber quin serà el mapa de pactes o no pactes autonòmic podria ser precipitat. No és probable, però què passaria si per alguna raó ignota encara hi haguera un pacte autonòmic entre Compromís, Podem i Esquerra Unida? O unes altres variables? Personalment, no crec en aquesta mena d'aliances. Però per què tancar el debat abans d'escoltar el batec ciutadà?