El Inmevasa l'Olleria empata a tres ante el Salesianos San Antonio Abad

El Inmevasa l'Olleria de la Tercera División Nacional de fútbol sala empató la pasada jornada a tres ante el Salesianos San Antonio Abad, en un partido disputado en el polideportivo La Solana de la localidad de la Vall d'Albaida. Los locales se pusieron con una ventaja de 3-0 en el marcador, con dos goles seguidos en el minuto 5 de Ferran Gallego y Cristian Belda. En el 21 David Such anotaba el tercero para el Inmevasa, que encarrilaba el partido. Pero los visitantes reaccionaron y con tres goles, en los minutos 25, 33 y 36 dejaban el marcador final con un empate a tres y reparto de puntos. Por su parte, el partido de la misma categoría previsto en Burriana entre el equipo local y la Font de la Figuera no se disputó al no poder desplazarse los de la Costera hasta la localidad castellonense y no haber llegado a ningún acuerdo los dos conjuntos para fijar otra fecha para el encuentro.