La miseria cristalizada con dosis de magia y humor negro

­Cuando Pedro Rosado habla de cine, lo suele hace con crudeza, pero si lo hace sobre la sociedad actual, su discurso puede generar desde indignación hasta risa en el interlocutor. Es lo que ocurre con Lagartijas, la familia el último «retrato» crudo de este director de cine social e independiente de Gilet que desde hace dos semanas recorre la comarca del Camp de Morvedre „la suya„ para intentar plasmar la miseria propia de los tiempos de crisis, «los que vivimos», según el director.

«Cada día podemos ver en los medios de comunicación que España está creciendo económicamente. Sin embargo, cada vez cobramos menos y estamos más endeudados», asegura Rosado, que por primera vez rueda una película con grandes dosis de realismo mágico, el que le ha otorgado su guionista, Lilian Rosado.

«Este recurso ha sido necesario para retratar la realidad que nadie quiere ver. Al fin, y al cabo nada es tan mágico como el hecho de que a pesar de que estemos viviendo esta realidad social no seamos capaces de reaccionar y vernos de verdad los unos a los otros», explica el director que ha tomado como referencia el estilo de Fernando Fernan Gómez para dirigir la cinta.

Lagartijas, la familia narra la historia de una familia marcada por la escasez y la resignación. Lola Moltó interpreta a Dolores, una mujer que se está muriendo como consecuencia del cáncer y que, en su trance agónico, puede ver a su marido fallecido, Checa, interpretado por el ceutí Abdelatif Hwidar (Goya al Mejor Cortometraje de Ficción). Ximo Solano encarna a Vicente, el hijo policía de la protagonista que le reclama ayuda económica para superar el bache financiero que sufre junto a su mujer, Carmen, personaje interpretado por María Minaya. Dolores se verá frente a un dilema aparentemente fácil de resolver, porque ella tendrá claras sus prioridades: irse a vivir a Benidorm.

«¿Por qué ´lagartijas´? Porque las lagartijas se esconden, huyen, como le ocurre a esta familia, que no quieren ver su realidad. Y cuando sueñan con salir de ella, no pueden», explica el director, quien asegura que ve este tipo de situaciones de miseria en su día a día como consecuencia de la crisis. «Está muy presente en mi vida, como en la de todos. Yo toco madera para que no me pase, aunque sé que estoy en la lista», añade. La película, narrada desde el humor negro, cuenta también con la interpretación de Miguel del Río, Paula Braguinsky, María Muñoz, Empar Canet o Pepe Galotto.



El equipo de rodaje ya ha filmado en los municipios de Sagunt, Petrés y Gilet, escenarios presentes también en otras películas del cineasta, como Naranjas de la China (2014). En estas localizaciones permanecerá hasta el día 30 de diciembre, fecha marcada en el calendario como el «último día de rodaje». Según Rosado, la cinta prevé estar montada en mayo de 2017, con tal de plantearse mandar la película a festivales como el de San Sebastian o el Festival Internacional de Cine de Berlín, donde ya participó con Wilaya en 2012. Tampoco descarta presentar la cinta a la Mostra Viva del Mediterrani de Valencia, donde ya estrenó Naranjas de la China. «A ver si conseguimos recuperar el prestigio que nos robaron», señala el director en referencia a la cancelación de la Mostra en 2012 por parte del consistorio.

Nuevos proyectos

Lagartijas, la familia cuenta con la colaboración de entidades públicas como CulturArts o la Diputación de Valencia, además de patrocinadores privados que han posibilitado que el presupuesto ascienda a los 600.000 euros. «Hay más facilidad que antes para conseguir financiación, aunque no se ha vuelto a la normalidad. Los bancos no se fían de nadie. Hemos tenido que hipotecar la casa para hacer la película», asegura el cineasta.

Pedro Rosado ya se encuentra trabajando en la creación de otros proyectos como la producción, prevista para 2018, de un musical que nace „en parte„ de una de sus películas, La mala (2008). Aunque antes, se estrenará Refugiados, cinta que retratará el camino de aquellos refugiados que no cumplen su objetivo: llegar y cruzar el Mediterráneo. Esta película prevé ser estrenada en 2017, y aunque parece un proyecto costoso a nivel de producción, el cineasta apunta: «Hacer cine ya es ambicioso. Es casi como volver al circo».