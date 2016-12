Un "Pinoxxio" sinfónico y al que no le crece la nariz

Pinoxxio vuelve por fin a casa. No estará mucho tiempo, pero sí muy concentrado: del 27 al 30 de diciembre y con siete funciones de 60 minutos cada una. Las tablas del Teatro Principal sostendrán la particular „y multipremiada„ versión que la compañía valenciana Ananda Dansa ha hecho del clásico cuento infantil de Carlo Collodi y su niño de madera.

El estreno de la obra „que en la última edición de los Premios Max de artes escénicas obtuvo siete galardones de nueve candidaturas„ tuvo lugar el 12 de diciembre de 2015 en el Gran Teatre Antonio Ferrandis de Paterna. Después vinieron 16 representaciones por los Teatros del Canal de Madrid. Y el pasado abril le llegaron los máximos reconocimientos del sector en su última edición, algo a lo que la compañía valenciana ya está a costumbrada, pues en 2006 obtuvo el Premio Nacional de Danza.

La coreógrafa y directora de Ananda Dansa Rosángeles Valls presentó ayer en el Principal esta pieza, junto a los bailarines e intérpretes Ana Luján (Pinoxxio), Toni Aparisi (Gepetto) y Miguel Machado. Junto a ellos estuvo Pep Llopis, compositor de la música original que sonará en directo en el transcurso de la obra, algo «poco habitual». La música estará interpretada por Ensemble Orquesta Sinfónica Verum, bajo la dirección de José Luis Bueno. También estuvieron presentes el director general del Institut Valencià de Cultura (IVC), Abel Guarinos, y la diputada provincial de Teatres, Rosa Pérez.

Valls, directora y creadora de la obra junto a Edison Valls, explicó el origen del nombre de esta adaptación del cuento. La doble «xx» hace alusión a que la obra se aleja del clásico italiano del siglo XIX. «Es del siglo XXI. A nuestro Pinoxxio no le crece la nariz, no hay mentiras, ni castigos», señaló ayer Valls, quien destacó que la producción se centra en la relación entre padres e hijos: un tema universal. «Gepetto quiere que su hijo sea de determinada manera, un hijo modélico y él quiere tener sus propias ideas», avanzó. Sin embargo la doble X cobra otro significado: Pinoxxio es, en Ananda Dansa, una mujer (Ana Luján), de ahí el doble cromosoma. «La respuesta a la elección de Ana como Pinoxxio es, sin embargo, más sencilla: era la que mejor lo podía hacer», explicó la responsable de la compañía, quien alejó posibles «connotaciones de género» ante esta elección, aunque „añadió„ «no oculta en ningún momento de la obra que es una mujer».

El «lujo» de la música en la sala

Tanto Valls como los intérpretes coincidieron en calificar como un «lujo» la oportunidad de contar con una orquesta en vivo. Para Llopis, el autor de las piezas, «trabajamos un lenguaje muy cercano; nos alimentamos el uno del otro, música y coreografía», señaló el autor, quien sostuvo que «lo único que se puede hacer con la música es escucharla, vivirla y disfrutarla», recomendó. «La música en directo es muy importante, no tiene nada que ver a la hora de disfrutar un espectáculo», aseguró.

Para el bailarín e intérprete Toni Aparisi «la coreografía ha sido una creación colectiva; una investigación de cada una de las escenas», explicó el artista al que le gusta «contar cosas con el cuerpo», explicó.

La Pinoxxio de Ananda Dansa, Ana Luján, se mostró por su parte «afortunada» por formar parte del equipo de la reconocida obra. Con una amplia experiencia en Londres, Luján expuso el alma de su personaje: «Este Pinoxxio es frío, sin sentimientos, que se va buscando emocionalmente para convertirse en persona; te sientes azul, fría, frígida... para empezar a sentirte naranja, roja, y llegar a la locura».

Pese a que esta versión del cuento no es específicamente para niños, sí es una obra «para todos los públicos», quiso incidir Valls. «Es un espectáculo de gran formato en el que grandes y pequeños se van a ver atrapados y en el que seguirán reconociendo a Pinocho, aunque no lleve tirantes». «Todos se llevarán algún mensaje», aseguró Valls. «La danza contemporánea tiene que transmitir, si no se queda vacía», quiso añadir Luján a las palabras de la responsable de la compañía. «Tenemos presente el respeto a la inocencia; esta se respeta, pero la inteligencia se cultiva», atajó.

Más allá de los premios

La obra, que cuenta con la dirección artística de Edison Valls y coreográfica de Rosángeles, llega a Valencia con el «aval» que dan los siete Max de la última edición. «Sabemos cuáles son los ingredientes, pero no sabemos si el guiso nos va a salir bien. Te lo juegas todo a una carta porque las artes escénicas son así», respondió Valls sobre si se sienten más vigilados o presionados por la exigencia que suponen los prestigiosos reconocimientos. Y añadió: «Sí he pensado que nos van a mirar más con lupa, pero hay que traspasar eso. Los premios caen llovidos del cielo, pero no son un antes y un después», afirmó.

Para el éxito de la obra y de su compañía, Vall tiene una suerte de secreto: «La presencia continuada, que los programadores apuesten por nosotros. Además, estamos alejados de las modas, del qué dirán. Esa es nuestra tarjeta de presentación, y preocuparnos mucho por nuestro público».

La obra fue la gran triunfadora de la noche de los Max el pasado mes de abril al recoger siete premios Max de nueve candidaturas: mejor espectáculo infantil o familiar; mejor composición musical para espectáculo escénico; mejor coreografía; mejor vestuario, mejor bailarina y bailarín principal, mejor elenco y mejor intérprete solista de danza.