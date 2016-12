Adiós a George Michael, la voz más angustiada del 'pop'

El cantante y compositor británico George Michael ha muerto en su hogar a los 53 años, informó hoy su representante. Un músico que será recordado por sus éxitos, tanto en solitario como en el grupo Wham a lo largo de una carrera de casi cuatro décadas, pero también por sus tendencias "autodestructivas", como confesó a la BBC en una entrevista hace casi diez años en la que también abordaba sus recurrentes problemas con las drogas.

"Con enorme tristeza podemos confirmar que nuestro querido hijo, hermano y amigo George ha fallecido pacíficamente en su hogar durante el periodo navideño", señaló esa fuente, que pidió "privacidad y respeto" para la familia del artista.

Michael, nacido en Londres y cuyo nombre real era Georgios Kyriacos Panayiotou, vendió más de 100 millones de álbumes durante una carrera musical de casi cuatro décadas.

Una ambulancia de la región Central Sur de Inglaterra acudió a una llamada en la localidad de Goring, en el condado de Oxfordshire, a las 13:42 GMT, un servicio que los medios británicos han relacionado con la muerte del cantante y que según la policía de Thames Valley no implicó ninguna circunstancia sospechosa.

Según TMZ, que cita fuentes del entorno del músico, George Michael habría fallecido a causa de un fallo cardiaco. "Nos han dicho que el deceso se produjo mientras dormía y no sufrió ningún dolor", subraya el portal de noticias. Asimismo, uno de los principales representantes del cantante ha asegurado que no estaba enfermo y que actualmente se encontraba trabajando en una película sobre su vida para Showtime.

En 2011, Michael se vio obligado cancelar varios conciertos al ser ingresado por una neumonía que estuvo a punto de acabar con su vida.

Este mes se había anunciado que el productor y compositor Naughty Boy estaba trabajando en un nuevo álbum con el artista británico, que saltó a la fama junto con su amigo de la infancia Andrew Ridgeley con el dúo "Wham!".

Tras abandonar esa formación, Michael lanzó una carrera en solitario que incluye éxitos de ventas como "Listen Without Prejudice Vol. 1", su segundo trabajo como solista.

Antes, había publicado "Faith", un álbum arreglado, producido y escrito prácticamente en solitario por el músico británico que logró cuatro discos de platino en el Reino Unido.

Despedida en las redes sociales

Su muerte ha provocado una oleada de tristes comentarios en las redes. Una de las primeras en reaccionar fue Madonna. "¡Hasta siempre, mi amigo! Otro gran artista nos deja ¿Podrá este 2016 irse una buena vez al carajo?", escribió la reina del pop junto al vídeo en el que le entregó el MTV Video Vanguard en 1989. Su compatriota Robbie Williams también se mostró muy apenado en su cuenta de Twitter: "Oh, Dios, no... Te amo, George. Descansa en paz", escribió el ex de Take That.

Las supermodelos que aparecieron en Freedom también utilizaron las redes sociales para hacer pública la enorme tristeza que les provoca esta pérdida. "Estoy con el corazón destrozado y devastada por otra trágica pérdida. Descansa en paz, querido Georgy", escribió Linda Evangelista. "Una gran pérdida. Puedes descansar en paz, George Michael, el hombre con la dorada voz de ángel. 'Freedom 90 fue un honor", escribió Naomi Campbell. Cindy Crawford también tuvo un recuerdo especial para el británico: "Me siento muy honrada de haber sido parte del vídeo de 'Freedom 90'. Su valentía nos inspiró a todos".

"Estoy en estado de shock. He perdido a un amigo amado, el alma más bondadosa y generosa* un artista brillante. Mi corazón está con su familia y con todos sus fans", fue el emotivo mensaje que le dedicó Elton John, con el que compartió el éxito del dueto Don't Let The Sun Go Down On Me, junto a una fotografía de ambos.

"Muy, muy triste. Descansa en paz, George, un amigo querido, la persona más amable, más generosa y talentosa. Mis pensamientos están con su familia", fue el mensaje que rubricó la fotografía que Geri Halliwell compartió y en la que aparece abrazada a su ídolo musical. Brian May, guitarrista de Queen y un gran amigo con el compartió muchos conciertos en la lucha contra el sida, lamentó la enorme pérdida: "Sin palabras. Descansa en paz, George".

"Es, una y otra vez. Demasiado joven. Demasiado pronto. Una gran cagada", escribió el actor Ewan McGregor junto a una captura de pantalla de su dueto con Sir Elton John.

Alejandro Sanz, gran admirador del británico, también mostró su desolación por su muerte. "Querido George Michael, gracias por tu música. Vuela alto. Buen viaje, maestro", escribió el madrileño en su cuenta de Instagram. Laura Pausini, con la que Alejandro compartió la experiencia de La Voz el pasado año, se mostró especialmente apenada: "Siempre serás mi artista masculino favorito. Mi corazón está muy triste. Descansa en paz increíble George Michael. No puedo creerlo".