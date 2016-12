Una relación con altibajos marcada por los focos

Una relación madre-hija complicada, volátil... Así describieron ayer algunos tabloides la unión entre la fallecida Carrie Fisher con su madre, la actriz estadounidense Debbie Reynolds, que murió ayer a causa de un derrame cerebral un día después de la muerte de su hija. «Quería estar con Carrie», señaló el hijo de Reynolds, Todd Fisher a Variety.

Lo cierto es que a pesar de estar muy unidas durante los últimos años, Fisher estuvo diez años sin hablar a su madre. «A Carrie le llevó treinta años ser feliz conmigo. Nunca he sabido cuál fue el verdadero problema. He sido una buena madre, pero siempre he estado en el mundo del espectáculo y en el escenario. No cocino galletitas ni me quedo en casa», reconoció Debbie Reynolds en una entrevista a People antes de la muerte de su hija, donde además la actriz detalló que durante la adolescencia, a Fisher le molestaba que la conocieran por su madre, algo que con los años fue a la inversa. «En la escuela, el profesor la llamaba Debbie. Pero supongo que no estaba tan mal porque ahora yo soy conocida por ser la madre de la princesa Leia», aseguraba la actriz en relación a la popularidad que obtuvo Fisher a raíz de su papel en Star Wars.

La actriz de 84 años, conocida por su papel en Cantando bajo la lluvia, fue hospitalizada el pasado miércoles cuando se encontraba en casa de su hijo en Los Ángeles organizando el funeral de Carrie Fisher, que murió el pasado miércoles a causa de un infarto.