Yaron Traub no renueva en el Palau

Yaron Traub no renueva en el Palau

Después de un año lleno de especulaciones y carreras por el liderazgo, al fin el Palau de la Música de Valencia resuelve una de sus principales tareas pendientes: Traub dejará de ser el director titular del auditorio. La decisión se tomó hace un mes, aunque el desenlace de la trama ya se intuía mucho antes, tanto por parte de los músicos de la Orquesta de València (OV), como por los responsables del auditorio. «He estado manteniendo reuniones con Traub desde septiembre, y en ellas hemos llegado a puntos en común por el bien de los músicos y el público. Los dos llegamos a un acuerdo», aseguró ayer a Levante-EMV Vicent Ros, director del Palau, elegido el pasado mes de junio.

Su candidatura al cargo, al que también aspiraba el subdirector del auditorio Manuel Muñoz, fue respaldada en su día por el director israelí. Sin embargo, según Ros, sabía que tenía que resolver el asunto tras su nombramiento, y «no ha sido fácil». «Él lo ha entendido y se lo ha tomado bien. Es una persona sensata, ha estado mucho tiempo con la OV. Son ciclos», apunta el director del auditorio valenciano, que además señala que no cree que los músicos se «hayan sorprendido mucho». De hecho, el Comité de Empresa de la orquesta se ha mostrado satisfecho con la decisión del Palau, y ha agradecido que la dirección haya contado con los músicos.

Tal y como ya informó este periódico hace unos meses, el 76 % de los músicos de la OV que participaron en la encuesta del Palau en la que se les pedía una valoración del exdirector, votó en contra de su continuidad. La concejala de Cultura y presidenta del Palau, Glòria Tello, expresó ayer su agradecimiento «por el trabajo desarrollado» por Traub y señaló la «necesidad» de «seguir contando con él, para garantizar una transición amable y garantista para el futuro de la Orquesta de Valencia».

Según fuentes cercanas al Palau, el auditorio comenzará a buscar director titular a partir del 30 de julio, cuando finaliza el contrato del Yaron Traub como director titular. En este periodo de tiempo, el director conducirá seis conciertos, como el dedicado a El holandés errante de Richard Wagner el próximo 15 de enero „coproducción junto a Les Arts„ o el Festival Beethoven con motivo del 30º aniversario del Palau, que continuará también en 2017 hasta el 25 de febrero. Traub sabía hace unos días que la noticia se haría pública ayer, cuando él ya estuviera en Hong Kong para dirigir la Orquesta Filarmónica en el concierto de Año Nuevo.

2017-2018, temporada clave

El Palau ya ha avisado que el posible futuro director titular podría encontrarse escrito en la programación del auditorio en su próxima temporada, la de 2017-2018, ya que se han invitado a varios posibles candidatos. «Nuestra intención es que tanto los músicos de la OV como el público conozcan de primera mano a los directores que podrían barajarse. No queremos a un director que venga a ensayar y se vaya, si no a uno que se implique con la OV. No sólo estamos interesados en el prestigio ligado a un nombre», asegura Ros.

Desde el Palau descartan la designación de un titular antes de 2018, dada la apretada agenda de algunos directores, que ya están comprometidos con otras orquestas. «Me gustaría dejar la OV con una titularidad antes del fin de mi contrato, que finaliza dentro de tres años», asegura Ros, que ha puesto como ejemplo el proceso de «renovación» de la Orquesta Nacional de España (ONE), que se decidió finalmente por el joven alemán David Afkham tres años después de la salida de Josep Pons. «No hay prisa. Este ámbito funciona con otro tempo», pide el director del Palau.