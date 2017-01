La pinacoteca carece de un plan de rescate de su colección

El Museo de Bellas Artes de Valencia carece de un plan específico de rescate de la colección en caso de catástrofe natural o tecnológica. Es decir, la considerada como la segunda pinacoteca más importante de España «no contempla las acciones necesarias para paliar los daños derivados frente a una emergencia, como pueden ser los efectos de un incendio o una inundación sobre la colección».

Al menos, así lo recoge la tesis de la doctora en Bellas Artes Inmaculada Chuliá, quien ha investigado las carencias de gestión sobre estos riesgos y cuyo trabajo aporta «las herramientas de trabajo con las que abordar su vulnerabilidad». Uno de los resultados de esta investigación ha sido el diseño de un modelo de ficha para registrar todos los elementos necesarios para la evacuación de las obras. «Ello permitiría la posibilidad de transferir en una aplicación móvil la gestión compartida del rescate, garantizando que los procedimientos sean conocidos detalladamente por todos los equipos y las entidades involucradas», defiende Chuliá en su investigación.

No obstante, el director del antes conocido como San Pío V, José Ignacio Casar Pinazo, avanza que el plan museológico del Bellas Artes contempla la elaboración de un plan de contingencia ante una catástrofe natural. «El incendio interno no se puede producir porque para eso está diseñado el edificio, y el fuego externo no debe entrar. El problema está más en la inundación y ahí la ciudad ha hecho un esfuerzo importante con el Plan Sur, pero como todo desastre natural puede ser incontrolable», explica. Indica, además, que desde la dirección del museo ya han mantenido conversaciones con Chuliá para incorporar su investigación al museo, «pero el coste de elaboración de la aplicación que convertiría un estudio teórico en algo real está alrededor de 300.000 o 350.000 euros, por lo que no hemos podido pensar en incorporarla de momento», lamenta.

En otros centros de España, como el Museo del Prado o el de Bellas Artes de Sevilla „que compite con el de Valencia en el segundo puesto„ el panorama es bien distinto. La pinacoteca madrileña cuenta con el Plan de Protección de Colecciones ante riesgos provocados por agua y fuego y hay manuales de intervención y formación dirigidos a los distintos colectivos profesionales. También, se han implantado medidas técnicas en puntos estratégicos ante la posibilidad de proceder a evacuar obras dentro del mismo edificio o, en casos de gravedad extrema, a edificios externos.

En el caso del museo andaluz, este cuenta con un Plan de Emergencia y Evacuación «conocido por todo el personal del museo (se realizan simulacros), así como por bomberos del Ayuntamiento de Sevilla, que conocen tanto el edificio como las características de su contenido (la colección artística que alberga)», señalan desde la institución.

Mientras en los museos valencianos, la situación es dispar. Mientras el Bellas Artes carece de plan para rescatar sus fondos, el Institut Valencià d´Art Modern (IVAM) sí cuenta con un protocolo cercano. El IVAM tiene un plan de emergencias y evacuación, que protege al edificio y a las personas, así como un plan de autoprotección. Además „señalan desde el centro„, cuando se construyó la cámara acorazada que alberga la colección se hizo de manera que fuera hermética, para que no se pudiera inundar; tiene un sistema de detección de incendios inmediato por aspiración. Consiste en una máquina que aspira aire de la zona donde se encuentran las obras y que, cuando detecta una variación en la limpieza del aire, hace que se dispare una alarma. En caso de incendio hay un sistema de extinción manual y un sistema de extinción automática. El sistema automático es una mezcla de gases que al dispararse «no afectaría a las condiciones de conservación de las obras», explican.

Sin embargo, en el Centre del Carme el panorama en caso de desastre sería diferente, pues no cuentan con un protocolo específico, «al no contar con una colección permanente», aducen.