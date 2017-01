El incombustible Carlos Goñi

Vuelve la madurez creativa de Carlos Goñi. «Y daré bien empleado el largo paso de años/mientras siga respirando al despertar./Y tus ojos que, a la luz del día, uh!/me tiran de la cama sin piedad», canta en «Dentro de ti», la sintonía de amor dedicada a Valencia, la ciudad que el 3 de mazo verá en directo el nuevo trabajo de Révolver, «Capitol». La relación de Goñi con Valencia continua siendo fecunda e intensa, a pesar de los años.

El duodécimo álbum (decimonoveno contando básicos, directos y recopilatorios) de Goñi es un trabajo auténticamente Revólver que vuelve a los sonidos y las letras que marcaron los orígenes de una banda mítica del sonido Valencia. A diferencia de «Babilonia», su último trabajo publicado en 2015, «Capitol» resuena como una mirada al interior del compositor.

«Si "Babilonia" cuenta lo que me sucedió de piel para afuera en los últimos 3 años, "Capitol" narra lo que sucedió de piel para adentro», explicó ayer Goñi a través de su productora. Habrá que esperar al 10 de febrero para descubrir los temas de Capitol al completo pero antes, el 13 de enero, se escuchará el primer sencillo y se activará la preventa digital y física del disco.

Más independiente

Acentuado su aspecto más indie, este nuevo trabajo trae como novedad que, después de 27 años, Revólver comienza a trabajar bajo un perfil más independiente y sale de la multinacional con la que ha editado sus anteriores discos para publicar Capitol junto a Altafonte, y con Sena Productions en las labores de producción y promoción del artista. Una idea que trajinaba desde hace años pues en «Babilonia» ya apuntó: «A mí el poder me causa urticaria. Nunca me ha interesado, ni me va a interesar. Me considero un hombre libre dentro de mi entorno y la única forma de preservar eso es no acercándome a él nunca porque te corromperá tarde o temprano. De esa idea nace Babilonia».

Los amantes de la música de Revólver saben que a medida que van pasando los años Carlos Goñi se va quitando capas de piel, va eliminando cosas superfluas en lo musical y todo lo que va sobrando para centrarse en lo esencial.

Gira

Con esa vuelta a los orígenes, pero con la sabiduría del tiempo pasado, el directo será una de las bazas de «Capitol». Así que Revólver ha anunciado las primeras fechas del Capitol Tour que comenzará el 2 de marzo en el Festival Mil·leni de Barcelona, para dar el segundo concierto el 3 de marzo en la Sala Moon de Valencia. Luego pasará por Alicante (4 marzo The One), Bilbao (10 marzo Santana 27), Zaragoza (11 marzo Oasis), Madrid (12 marzo La Riviera), Sevilla (23 marzo Custom), Valladolid (31 marzo Teatro Carrión), como las primeras ciudades confirmadas. Pero tendrá un verano repleto de conciertos, con una promoción donde demostrará otra vez su compromiso con los sonidos más auténticos.

Con su versatilidad y buen hacer en los escenarios llena locales grandes y pequeños, solo con su guitarra como demostró en su gira «A solas» (2007), o también acompañado de otros muchos músicos. En ese aspecto y otros, Goñi podría ser el Bruce Springsteen español.

Pese a sus nuevos trabajos, sus seguidores siempre reclaman sus canciones más populares como «El roce de tu piel», «Si es tan sólo amor», «Dentro de ti», «Esclavo de tu amor», «Mi rendición», «Calle Mayor», «El dorado», «San Pedro» o «El faro de Lisboa», todas de una importante influencia en la historia reciente de la música española.

Pero además con su trabajo «Argán», grabado íntegramente en Marrakech con colaboraciones de músicos Marroquíes, demostró que su inquietud musical carece de fondo y bebe en muchas fuentes. Productor, arreglista, compositor, guitarrista y cantante, Carlos Goñi es un músico completo que tiene, sin duda, muchas cosas que decir aún.

«Y yo que llevo escrito en la cara/mil guerras y una ganada,/que es estar dentro de ti», es la estrofa repetida de su declaración de amor a Valencia.