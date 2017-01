Aspencat se despedirá de los escenarios por un periodo indefinido tras su gira de 2017

La banda valenciana Aspencat se retirará de los escenarios por un periodo indefinido tras finalizar su gira de 2017, La història és nostra, según ha anunciado a través de su cuenta de Facebook y Twitter.

El conjunto de la Marina Alta, que en el mes de octubre de 2016 inició la gira con motivo de su último disco, Tot és ara, realizará una parada en su agenda de conciertos que no sabe «cuanto durará», por lo que ha animado a sus seguidores a asistir a las actuaciones previstas para 2017.

«Haremos una parada que no sabemos cuánto durará, por eso queremos escribir este último relato con vosotros, recordar cada plaza y cada callejón que hemos iluminado juntos, con canciones y miradas de complicidad durante todos estos años de lucha y amor incondicional hacia la música, nuestra arma», han indicado en el comunicado publicado en redes sociales.

En esta línea, los miembros de Aspencat, que han citado la frase de Salvador Allende «La historia es nuestra y la hacen los pueblos», han destacado que «la épica con letras doradas en los libros de historia no es nuestra épica, a nosotros nos gusta verla escrita en las paredes de los barrios y los pueblos, en los lugares olvidados del mundo, al lado de los 'nadie', ya sea en Cochabamba, Rojava o Valencia».

«La última batalla»

«Porque este sistema cruel e insaciables es global, hay que combatirlo desde la solidaridad más internacionalista, codo a codo, aquí y ahora», han resaltado. Así, han animado a asistir a los conciertos de 2017, «para hacer de cada uno de ellos la última batalla». «¡Esa es la historia silenciada que queremos escribir en mayúsculas este 2017; la vuestra, la de los invisibles, la de los anónimos, la nuestra!», han destacado.

En su último trabajo discográfico, la banda Aspencat brinda a sus seguidores un total de 14 canciones que combinan géneros como rock, reggae y rap con bases electrónicas y letras combativas.