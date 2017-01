Las divisas de Alcurrucén y Jandilla volverían a Valencia después de varios años de ausencia

La Feria de Fallas va tomando forma. Según ha podido saber Levante-EMV, las ganaderías reseñadas en el campo para las siete corridas de toros de la próxima Feria de san José son: Juan Pedro Domecq, que vendrá con cinco toros titulares y uno de Parladé; Victoriano del Río, Alcurrucén, que vuelve después de un año de ausencia; Fuente Ymbro, Garcigrande, Núñez del Cuvillo y Jandilla, que regresa a Valencia después de dos años sin venir en Fallas.

El Parralejo, que no volverá ni a Pamplona ni a Bilbao, lidiará una de las dos novilladas de la Feria de san José. Fernando Peña también podría hacerlo, pero de no ser así, la ganadería se incluiría durante la temporada valenciana después del buen encierro que lidió en el pasado mes de octubre. Tal y como avanzó este periódico, Adolfo Martín se queda fuera del ciclo josefino y no tendrá un substituto que represente su encaste. Ni la ganadería de La Quinta, ni José Escolar ni Victorino Martín tienen en la hoja de ruta de sus respectivas temporadas venir a Valencia por Fallas con una corrida de toros, por lo que el abono fallero perderá en diversidad ganadera. Desde 2010, año del debut de la empresa Simón Casas Productions en la plaza de toros de Valencia, la ganadería cacereña ha estado acartelada sucesivamente en el ciclo josefino hasta el pasado año.

Por otro lado, Alcurrucén y Victoriano del Río también harán doblete en Las Ventas. En el caso del ganadero madrileño, una irá a san Isidro y otra en «un evento especial que se celebrará en Madrid antes del verano». Ambas ganaderías deben tener las corridas preparadas para Simón Casas a principio de temporada. Estas divisas se suman en número de comparecencias a Victorino Martín, Adolfo Martín y Miura.