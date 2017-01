Mochila, esterilla y rock and roll

Pocos días después de estrenar el año, los festivales valencianos anuncian los nombres de los artistas que decorarán las agendas de miles de melómanos que cada año marcan en color amarillo las fechas de las principales citas musicales al aire libre. Martin Garrix, Red Hot Chili Peppers, The Weekdn... 2017 pasará a la historia como el año en el que la C. Valenciana se convirtió en la capital española de la cultura «underground».

­Alguien una vez dijo que Valencia carecía de escenarios atractivos para las estrellas de la música. Aunque la cita tiene su «aquel», sobrestimó el potencial de la decena de escenarios «portátiles» de los festivales valencianos, que desde hace unos años mánagers y productores marcan sus fechas con colores estridentes en sus calendarios. A pocos días de haber inaugurado el año, los organizadores de los festivales valencianos de música ya presienten que este será el año en el que bailemos peligrosamente, haciendo honor a la película de Peter Weir.

De hecho, Red Hot Chili Peppers, Pixies, Franz Ferdinand o Pixies han elegido la Comunitat Valenciano como el único escenario español por el que pasarán durante su gira en 2017, y otra tanda de aristas han elegido estos festivales para hacer una de sus pocas paradas por España, como es el caso de Martin Garrix o The Weeknd. El caso es que una vez inaugurado el año, es importante que tanto los sounders, como los fibers o los meduseros tengan claras las fechas de los próximos festivales. Hay tantos como para no desprenderse de la esterilla y la mochila durante unos meses. Al margen de la cobertura mediática de los más multitudinarios, hay otros que todavía luchan por encontrar un hueco entre la programación «festivalera». Es el caso del Gazpatxo Rock de Ayora (18 de febrero); el Montgorock de Xàbia (12 y 13 de mayo), que este año trae a M Clan o Leiva; el Leyendas del Rock de Villena (del 9 al 12 de agosto); o el Rebolagartija (el 18 y el 19 de agosto). Este año, los festivales valencianos repiten nombres como el de Jake Bugg, Lori Meyers, Iván Ferreiro, Soledad Vélez o Sidonie, aunque también traen importantes grupos que hará de la C. Valenciana el destino de cientos de melómanos. Lejos conocer detalles de los festivales de otoño e invierno, como el Deleste del cap i casal o el Festivern de Tavernes de la Valldigna, repasamos las novedades de los festivales más destacados del calendario valenciano.



ABRIL

El SanSan Festival se muda a Benicàssim

El festival de indie que tantos dolores de cabeza produjo al municipio de Gandia a causa del nivel de sonido permitido, se muda ahora a Benicàssim para compartir asfalto con otros festivales como el FIB o el Rototom. Su cuarta edición se celebrará del 13 al 16 de abril y ya se han confirmado las actuaciones de Manel, Neuman, The New Raemon o el grupo valenciano La Raíz. La localidad valenciana es uno de los enclaves musicales más importantes del país, con dos de los festivales españoles con más repercusión internacional.

JUNIO

Les Arts se marca un tanto con Fangoria e Iván Ferreiro

El emblemático festival que se realiza en la Ciutat de les Arts i de les Ciències ya ha anunciado 14 de los artistas que actuarán el 9 y el 10 de junio, una tercera edición que espera apuntar alto, al menos así lo perciben los aficionados a este certamen que ya ha traído a grupos nacionales como Lori Meyers, Izal, Supersubmarina o Love of Lesbian. Ninguno de estos se encuentra entre sus artistas para 2017, pero sí que lo está Fangoria, que volverá a Valencia después de actuar en Elx el 8 de abril. Fuel Fandango, Iván Ferreriro „que ya actuó en Rambleta„, Jake Bugg „que también visitará el Arenal Sound„ o los grupos valencianos Arthur Caravan, Gener o Meridian Response también visitarán Les Arts.

JULIO

El Marenostrum se queda en Alboraia

Tras la tormenta, llega la calma. El festival que se suspendió por incumplir las recomendaciones de la Conselleria de Infraestructuras pretende ser un fénix este año, para renacer en el centro comercial situado junto a Port Saplaya del 2 al 10 de julio. La cita valenciana del techno y el house, que se amplía de tres a ocho días, todavía no ha avanzado ninguno de sus artistas, aunque ya anuncia que baraja nombres como el de Skrillex, Steve Aoki o David Guetta.

FIB, escenario definitivo de la música internacional

Californication será uno de los himnos este año en el Festival Internacional de Música de Benicàssim (FIB). Red Hot Chili Peppers ofrecerán su único concierto en España en el escenario castellonense, por el que también pasará The Weeknd, cuyo single Starboy ha sido proclamado como la «Canción de 2016» y los británicos The Foals. El certamen del rock alternativo se celebrará del 13 al 16 de julio, y todavía quedan por confirmar muchos nombres en su cartel, que el año pasado estuvo liderado por Muse o Major Lazer.

El Iboga consolida la cultura del balkan en la C. Valenciana

El festival de música balkánica, swing y ska de la Comunitat Valenciana se ha consolidado tras cuatro ediciones donde ha acumulado nombres como el de Goran Bregovic, Balkan Beat Box o Skatelites. En su quinta edición, que se celebrará del 26 al 30 de julio, el Iboga Summer Festival de Tavernes de la Valldigna acogerá a The Toasters, Inner Circle o Dubioza Kolectiv, que acude a cada edición. Entre sus confirmaciones no hay ninguna sorpresa, aunque todavía quedan por desvelar los dos artistas que liderarán el cartel.

Pixies y Franz Ferdinand en el Low Festival de Benidorm

La banda británica de rock alternativo fue la primera confirmación del festival indie de Benidorm, que además será la única parada española en la gira del grupo de himnos como Where is my mind?, al igual que sus compatriotas, Franz Ferdinand, que también han elegido el escenario de la costa alicantina para su único concierto en España. Pixies presentará Head Carrier, su sexto álbum, con el que vuelve a su sonido más identificativo. Por otro lado, la banda escocesa de temas como Take me Out no pisaban España desde 2013 y su último álbum, FFS, salió al mercado en 2015 junto a la banda británica Sparks. El Low Festival se celebrará del 28 al 30 de julio, y ya ha confirmado la visita de otros artistas, como los suecos Mando Diao, o los españoles Dorian, Sodonie o Triángulo de Amor Bizarro.

AGOSTO

El Arenal Sound trae al mejor DJ de 2016

Martin Garrix es considerado como el mejor DJ del mundo en 2016 con tan solo 20 años. In the name of love es el hit con el que este productor está triunfando actualmente en las salas. Fue la primera confirmación del festival de Burriana, el más masivo de España con más de 300.000 asistentes en 2016. Este año se celebrará del 1 al 6 de agosto, y la organización ya ha confirmado la participación de artistas como las suecas Icona Pop, Kase O, Jonas Blue o Neuman.

El Medusa se internacionaliza más con Hardwell y Sven Väth

El festival de Cullera, que este año se celebra del 9 al 15 de agosto, confirmó esta semana a Sven Väth, uno de los exponentes del techno internacional, ya que intenta ahondar este año en el género con tal de lograr una mayor proyección nacional. Hardwell será otro de los DJ que pinchará en el escenario de la playa de La Ribera, así como el artista Coone o la francesa Kate Ryan. La web del Medusa no estuvo disponible durante unos minutos ayer a causa de la gran cantidad de internautas que quisieron adquirir los primeros abonos.

El Rototom todavía no anuncia a sus artistas

El festival de Benicàssim, que se celebrará este año del 12 al 19 de agosto, mantiene todavía en vilo a los amantes del reggae, y no confirma los primeros artistas. El pasado 16 de diciembre agotó los primeros 1.000 abonos a 130 euros, una hora y media después de ponerlos a disposición del público a través de Internet. Como novedad este año, la organización ofrece la posibilidad de reservar parcelas de camping más amplias.