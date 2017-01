La gran pantalla de papel

La burbujeante vida de Jack Nicholson daría para varios guiones de cine si la despiezamos en sus episodios más intensos. O sea, casi todos hasta que hace unos años dio un plano atrás, dejó de trabajar y abandonó casi por completo la vida pública. Marc Eliot se adentra en ese laberinto vital similar al que utilizó Kubrick al final de El resplandor „uno de los trabajos más controvertidos del actor„ para intentar arrojar luz sobre una trayectoria llena de altibajos tanto en lo profesional como en lo privado. Ni qué decir tiene que el libro se lee con tanto interés como asombro por las peripecias inagotables de un actor excesivo e imprevisible nacido como John Joseph «Jack» Nicholson Jr. el 22 de abril de 1937 en New Jersey.

Cuenta el autor: «Sus primeros personajes como "rebelde" lo llevaron a interpretar otros papeles más importantes con mejores guiones y, aunque le costó muchos y difíciles años de trabajo arduo, se convirtió en una estrella. Jack enloquecía por igual a fans y críticos con su seductora presencia ante la cámara y porque siempre parecía estar interpretándose a sí mismo, más allá del personaje que encarnara. La gente llenaba los cines para verlo, además de para ver la película. El público adoraba a Jack€ o al personaje que creía que era Jack». Y con un enigma: «Los rasgos de los personajes de Jack „siempre sonrientes, interesantes, sin problemas, intensos y locuaces„ se encuentran en prácticamente todas sus películas, hasta que un día de 1974 descubrió un terrible secreto familiar y pudo identificar la realidad que subyacía a toda aquella "actuación": algo tan oscuro, tan siniestro y tan engañoso que cambió su vida de manera radical y, por consiguiente, también su forma de actuar». Para saber el secreto hay que leer el libro. No se arrepentirá.

La correcta adaptación que ha hecho Tim Burton de la estupenda (y muy inquietante) novela El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares, con su seductora mezcla de fotografías y palabras que invitaba al desasosiego, ha puesto los focos sobre una trilogía literaria que vale muy mucho la pena. Tras la notable secuela La ciudad desolada llega ahora el cierre (no decepciona) de la trilogía con La biblioteca de almas. Ransom Riggs sabe cómo coger al lector y no deja que se suelte hasta que resuelve la trama con una capacidad de fabulación asombrosa. A partir de 14 años, ideal para cualquier lector con ganas de emociones fuertes.

El estreno de Elle ha devuelto al inclasificable director Paul Verhoeven al primer plano de la actualidad cinematográfica tras años de ostracismo. Jordi Revert aceptó el reto de entrar en sus dominios laberínticos para desentrañar una carrera que no admite etiquetas ni simplificaciones. Desde sus primeras cintas holandesas siempre con ganas de provocar hasta sus grandes producciones de Hollywood (exitosas como Instinto básico, Desafío total o Robocop, fracasadas como Starship Troopers o Showgirls), Verhoeven ha construido un universo lleno de contrastes donde no se admiten reglas y se pone en aprietos cualquier certeza, cualquier norma social, cualquier corsé creativo. Un texto certero y sagaz que ayuda a conocer (y entender) mucho mejor a un cineasta imprescindible.

Y para tener una sesión doble de primera categoría se puede continuar con el análisis que Jorge Fonte hace de un realizador infatigable, Ridley Scott. Quiera fuera director de culto con clásicos incontestables como Los duelistas, Alien o Blade Runner pasó luego por un bajón que llevó a los impacientes a pensar que su estrella no volvería a brillar. Y aunque no ha vuelto a rodar obras maestras como las tres citadas, Scott lleva años empalmando proyecto tras proyecto, y no siempre con acierto. Fonte se olvida de los juicios y prejuicios fáciles que acompañan a Scott para ofrecer una mirada muy atenta y reveladora sobre uno de los cineastas más personales e interesantes del cine contemporáneo, capaz de lo mejor en muchos casos y también de lo peor en otros (los menos). Un libro inteligente y muy bien argumentado que permite contemplar con nuevos ojos el trabajo de un creador incansable y vitalista que, a pesar de su edad (79), aún puede darnos muchas tardes de buen cine.

Nos ponemos menos serios para sumarnos a la fiebre de Star Wars. El estreno de Rogue One coloca de nuevo a los personajes de George Lucas en el candelero galáctico y a las librerías han llegado dos novedades de muy distinto signo pero con un denominador común: son muy divertidas. Y, al mismo tiempo, ofrecen información detallada y muy interesante sobre las guerras galácticas.

La Fuerza para cuñaos de Juan Gómez-Jurado y Arturo González-Campos es un manual con una intención clara: lograr que tu cuñao (al que imaginamos poco interesado en el asunto) te siga al Lado Oscuro. ¿Y cómo se consigue semejante proeza? Con mucho humor pero mucha información útil que sirva para entender más y mejor los entresijos de un universo galáctico recargado de nombres y conceptos. Muchas anécdotas, reflexiones nada sesudas pero muy curiosas y una desbordante pasión por Star Wars hacen de este libro una experiencia altamente nutritiva para los devotos de la saga y didáctica para los menos entregados a la causa. Y, para completar la sesión, Star Wars. Atlas galáctico. Bestias, héroes y villanos protagonizan esta golosa obra en la que se exploran los paisajes de la saga desde los desiertos de Tatooine hasta las heladas planicies de Hoth. Y no se limita solo a las siete películas «oficiales» sino que se extiende hasta las series Star Wars Rebels, Las Guerras Clon, las novelas y los cómics. Extraordinarias ilustraciones de Tim McDonaugh y contenido exclusivo de Rogue One hacen de este suculento libro una pequeña joya repleta de mapas, cartas estelares, batallas, cronologías... Fiesta asegurada.