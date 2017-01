La cara B del terror debuta en Valencia

Para muchos amantes del género, la película Operazione Paura (1966) es la mejor de su director, Mario Bava. A Joaquín Vallet y Ramón Alfonso desde luego les ha servido de inspiración. Ambos han puesto en marcha la primera edición del Paura Festival Internacional de Cine de Terror, que tendrá lugar en Aragó Cinema del 20 al 28 de enero.

La idea, explican, surgió como fruto de «nuestro amor por el cine, en concreto el fantástico» y ante el «déficit en Valencia de festivales sobre este género». El objetivo es que las «expresiones más independientes», las consideradas como «cara B» del terror se proyecten en el certamen. Con el cartel dedicado a Toby Dammit, el aterrador mediometraje de Federico Fellini, este festival abre las pantallas a producciones profesionales y aficionadas «que están fuera de los márgenes de la gran industria», destacan sus promotores, ambos con experiencia en el género (los dos han sido jurado en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Sitges).

Dos mil títulos de todo el mundo

Desde que abrieron las bases, el pasado mes de junio, han recibido cerca de 2.100 propuestas, de las que han seleccionado algo más de un centenar: 11 largometrajes, 50 cortos, 20 piezas de animación, 25 de experimental y ocho documentales. Aunque han recibido producciones de todas partes del mundo (Canadá, Filipinas, Brasil, Suecia, Argentina o Estados Unidos) destacan la presencia de obras valencianas como Horror Complex o El día de los espíritus asesinos.

Según señalan, este amplio mapa les permite hacer una «radiografía» del sector, que, según apuntan, va desde obras originales hasta revisiones de clásicos como Frankenstein o historias sobre vampiros. Algunas de las que se proyectarán en el transcurso del festival, avanzan, nunca se han visto en España.

No niegan la «puerta» que supone Sitges para el sector, aunque ellos son más «modestos». De hecho, el presupuesto que manejan «es cero». De sus propios bolsillos salen los gastos del certamen, que cuenta con la «complicidad» de los cines Aragó. Y no ha sido por negativas, sino porque para esta primera edición han preferido no llamar a puertas públicas. Para eso, prefieren esperar al segundo año «ya con datos en la mano».

No obstante, sí habrá premios. Eso sí, sin dotación económica „«solo algún diploma»„, una política que quieren mantener para las próximas ediciones.

En los próximos días completarán la programación y la formación del jurado que, adelantan, no estarán vinculados directamente con el género de terror.