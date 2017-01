Un compositor valenciano vende una marcha mora por internet

El compositor Joan Mont, natural de Oliva (Valencia), ha vendido por 280 euros una marcha mora -pieza característica de las fiestas de Moros y Cristianos- en un conocido portal de subastas en internet, en la que ha estado disponible desde el 16 de diciembre.

La pieza en cuestión suscitó el interés de decenas de personas, que realizaron 47 pujas, y finalmente ha sido vendida a una mujer de Alcoy (Alicante), según los datos del perfil de la compradora en el portal de subastas.

Según ha explicado Mont a Efe, 280 euros es un importe muy bajo para este tipo de composiciones, que pueden alcanzar hasta 4.000 euros en caso de ser realizadas por encargo.

"Cuando empecé podía cobrar unos 500 euros por pieza a los amigos que las encargaban, ahora las vendo por unos 1.500 euros", ha asegurado este compositor valenciano de 29 años, quien afirma ser pionero en la venta de este tipo de partituras por internet.

El objetivo de esta acción, más allá del comercial, ha indicado su autor, es dar a conocer la "injusticia" que a su juicio supone la situación en la que quedan determinadas composiciones musicales de este estilo que, tras haber sido seleccionadas como finalistas en concursos de composición, quedan sin premio y "caen en saco roto", pues no pueden ser presentadas a otros certámenes.

"Tampoco me siento cómodo entregando partituras ya existentes a quienes me hacen encargos, porque me gusta escribir de acuerdo a los gustos de cada cliente. Sólo en caso de que no llegue el presupuesto entrego algo ya hecho", ha añadido Mont. "La verdad es que con este proceso al menos se ha hablado, se ha opinado de este problema que tenemos los compositores".

El final de esta historia, sin embargo, no está cerrado, ya que Mont sigue a la espera de que la compradora haga efectivo el pago o se ponga en contacto con él.

"Días antes de la fecha límite la compradora se puso en contacto conmigo para saber si la marcha era mora o cristiana, porque ella estaba interesada en una cristiana. Le dije claramente que era mora y ella siguió pujando, pero tengo dudas sobre si esas nuevas pujas fueron automáticas o conscientes", ha confesado el compositor.

"En cualquier caso, si se ha confundido, estoy dispuesto a venderla al siguiente pujador o a encontrar alguna solución. Incluso a escribirle una marcha cristiana si es eso lo que quiere", ha agregado.

La nueva propietaria de esta marcha mora podrá usarla con libertad las veces que quiera, ponerle un nombre y grabarla, aunque los derechos intelectuales seguirán siendo de su autor.

Con 29 años, Mont es autor de diversas composiciones de música de Moros y Cristianos dedicadas a comparsas o personas que han ejercido algún cargo, como Ferrer Capità (marcha mora), Noble Guerrer (cristiana) o Mu'askarum (mora), que ya ocupan un puesto en el repertorio tradicional.