El ayuntamiento quiere un valenciano para la orquesta

El todavía director de la Orquesta de Valencia, Yaron Traub, se pondrá el viernes al frente de El holandés errante en el Palau de la Música. Esta será su primera salida al escenario tras hacerse público que no renovará como batuta titular de la formación valenciana. Esta pieza, de Richard Wagner, es la primera colaboración entre el Palau de les Arts y el auditorio valenciano. Esta obra fue recientemente representada en otro gran escenario como el Teatro Real (en diciembre) y llegará en mayo al Liceu de Barcelona (en mayo).

Y aunque la presencia de Traub está asegurada para el viernes, lo que se mantiene como una incógnita es quién será su sucesor al frente de la orquesta. La propia concejala de Cultura y presidenta del Palau de la Música, Glòria Tello, señaló ayer a Levante-EMV, que «Traub, músicos y nosotros estamos contentos», dijo sobre el desenlace de la vinculación del batuta con el Palau.

Aunque Tello no se aventuró a dar nombres, destacó que le gustaría que el próximo director de la orquesta fuera valenciano, pero no cerró las puertas a maestros internacionales. Sí destacó que la orquesta estará, por plazos, al menos un año sin director titular, tiempo en el que contarán con directores invitados. En ese periodo tomarán el pulso a la orquesta para ver «con quién están más cómodos». Además, explicó que el «caché» del próximo batuta no será un problema: «No recortaremos», dijo. Sí vinculó la llegada del nuevo director a la disponibilidad del elegido.

Pese a que dijo que «era el momento» del cambio, Tello no quiso dejar pasar la oportunidad de alabar el trabajo de Traub, de quien destacó su «brillantez».