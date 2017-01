Cuatro grupos valencianos fichan por el festival más influyente del mundo en Austin

Las revistas especializadas hablan de él como el «festival más grande del mundo» en términos cualitativos. Y es que el South By Southwest Music Festival (SXSW) de la ciudad de Austin (Texas) marca desde la década de los 80 la agenda de la industria musical mundial, ya que esta cita hace las veces de encuentro para miles de profesionales y empresas del sector. En este ambiente se adentrarán cuatro grupos valencianos del 10 al 19 de marzo.

La habitación roja, Lígula, Polock y Ramírez Exposure han sido las agrupaciones valencianas elegidas para actuar en este festival, donde pasan más de 150 artistas en cada edición. La mayor sorpresa entre estas confirmaciones la ha protagonizado la emergente agrupación Lígula,que tras proclamarse como una de los ganadoras del concurso Sona la Dipu el pasado verano, ha acompañado a varias agrupaciones musicales por todo el territorio nacional. De hecho, Lígula cerrará la primera gira nacional de ganadores del concurso musical en la Sala Riviera de Madrid junto a Miss Caffeina, un concierto para el que ya se han agotado todas las entradas. Polock es el grupo de rock valenciano con más proyección hacia el exterior, ya que cuenta con presencia en Japón, Francia o EE UU. A finales de 2016 firmaron un contrato discográfico con Sony, y en primavera lanzarán su nuevo disco de estudio. Por otro lado, Ramírez Exposure es el nick tras el que se esconde el valenciano Víctor Ramírez. En 2016 visitó el FIB presentando su trabajo Young Is The New Old.

La Habitación Roja, en Madrid

El grupo indie valenciano compuesto por Jorge Martí, Pau Roca o Jordi Sapena, que ya visitó el SXSW en anteriores ediciones, vivió ayer uno de los hitos más importantes de su carrera, con su actuación en el legendario Teatro Circo Price de Madrid, sobre el que tocaron durante casi dos horas temas de gran parte de su discografía.Hoy protagonizarán los Conciertos de Radio 3 a partir de las 12.30 h0ras, para presentar su nuevo trabajo, Sagrado Corazón. Mañana actuarán en la Sala Noise y el 4 de febrero lo harán en Elx.