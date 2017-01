Ramón Tebar, Roberto Forés y L. Viotti dirigirán la OV la próxima temporada

Se estrecha el cerco sobre el futuro director titular del Palau de la Música. Hace pocas semanas que el auditorio prepara los nombres que conformarán la programación de la temporada 2017-2018, periodo clave para saber quién será el sustituto de Yaron Traub al frente de la Orquesta de Valencia (OV), pues como ya indicó el propio director del Palau, Vicent Ros, el elegido se encontrará entre los directores que visiten el auditorio durante la próxima temporada, cuyo programa ya empieza a completarse.

Tal y como ha podido saber Levante-EMV, Ramón Tebar y Roberto Forés son los dos directores valencianos que ya han confirmado su asistencia al auditorio, al igual que la murciana Virginia Martínez, como ya se avanzó en estas páginas. En el plano internacional, el suizo Lorenzo Viotti también se unirá a los directores invitados para poder defender su «candidatura» al puesto de Traub. Sin embargo, todavía no se han concretado fechas ni repertorio.

Todos los que han confirmado su visita para la próxima temporada son conocidos en el Palau. Incluida la directora de Molina del Segura „la única mujer que el Palau plantea incluir hasta ahora en la lista de candidatos„, que dirigió a la OV el pasado mes de septiembre durante el último concierto del ciclo «L´estiu al Palau». Roberto Forés es desde 2012 el director titular de la Orquesta de Auvergne (Francia), con la que ha consechado varios éxitos, como la gira que emprendió por Japón y Brasil durante la pasada temporada. Ramón Tebar, por su parte, debutó en el Palau hace casi un año con obras de Beethoven y Bartók. Este pianista y director de la Florida Grand Opera ya apareció en la encuesta que realizó el Palau a los músicos de la OV, que señalaron al valenciano como uno de los directores «idóneos» para dirigir la orquesta. Al igual que otro de los conductores que también ha confirmado. Viotti, que pasó el anterior curso por el auditorio valenciano, también fue señalado positivamente por la OV, y „por ahora„ no tiene compromisos con ninguna orquesta más allá de sus conciertos como director invitado.

Al parecer, uno de los primeros conductores con los que se reunió la dirección del Palau fue con Ramón Tebar, a quien se le trasladó el «deseo del auditorio por contar con su batuta para la próxima temporada», aseguran desde el entorno del Palau. «Él sabe que está entre las quinielas, y mantiene una actitud abierta por lo que pueda pasar. Valorará la posibilidad de dirigir la OV si se le plantea», afirman estas mismas fuentes. El caso de Tebar es curioso, pues actualmente es el principal director invitado de Les Arts, escenario con quien el Palau no quiere crear «conflicto». «Todo se verá», insisten.

G. Gimeno no acudirá al Palau

Uno de los grandes favoritos de la OV y de la dirección del auditorio para ocupar el puesto de Traub no podrá dirigir «presumiblemente» en el Palau la próxima temporada, a causa de la gran cantidad de compromisos que acumula el director titular de la Orquesta Filarmónica de Luxemburgo. El valenciano aseguró el pasado mes de noviembre que no había recibido ninguna llamada del Palau en referencia a una posible plaza vacante y relativizó la idea de dirigir como titular la OV. A pesar de su apretada agenda, fuentes cercanas al Palau aseguran que su figura se valorará con igualdad al resto de directores confirmados por su «merecido prestigio» a lo largo de su carrera. El que sí dirigirá a la orquesta será su hermano, Rubén Gimeno, quien también se postula como candidato a director. La OV probará pulso con este valenciano, que fue director de la Orquesta Sinfónica del Vallès, el próximo 7 de abril.

«Tenemos que buscar un candidato que se comprometa con la OV, y no tiene porque ser valenciano. Priorizaremos a aquel que sepa mantener viva la relación con el público, que renueve el repertorio de la OV y que sepa aprovechar la semilla que deja Traub en el Palau», asegura Vicent Ros, quien ha llamado a la calma. El último concierto del director israelí al frente de la orquesta será el 26 de mayo.