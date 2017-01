Les Arts dará asilo al «T. Sawyer» del Escalante

La catas continúan en el Teatre Escalante. Casi cuatro meses después de encontrarse daños en el patio de butacas y en los palcos, las puertas del teatro continúan cerradas. De este modo, su programación permanece en otros espacios que le van dado asilo. Según confirmó la diputada provincial de Teatres, Rosa Pérez, la temporada „hasta junio„ está ya programada fuera del Escalante. Si primero fue El Musical o el MuVIM los que dieron refugio a las obras del Escalante, ahora se suma, como novedad, el Palau de les Arts. El coliseo reservará entre el 7 y 12 de marzo su sala Martín i Soler para las visitas escolares concertadas para ver Les aventures de T. Sawyer que no pudieron ser representadas por el cierre del teatro. Además, habrá dos funciones abiertas al público (el sábado 11 y el domingo 12) de la producción de La teta calva.

Pérez, además, recordó que hasta el próximo mes de marzo hay un convenio en vigor para exhibir la programación del Escalante en El Musical. No obstante, «eso no quiere decir que si tuviéramos listo el espacio del Escalante antes, pues volveríamos a nuestra casa», apuntó la diputada provincial. Sobre la situación del Escalante, Pérez señaló que «aún están viendo las catas» y que entre finales de este mes y principios del próximo «debemos tener la valoración de cuál es el daño estructural».