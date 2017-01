El Gobierno te busca pareja

El Servicio Público de Empleo (antes conocido como INEM) tenía como fin encontrar „o al menos, intentarlo„ trabajo a todos aquellos ciudadanos en paro. En el universo de Pepe Cabrera (Valencia, 1984) el bien más preciado parece ser el amor. Si no, ¿a santo de qué un partido cuyo eslogan es «si nos organizamos pillamos todos» gana unas elecciones? Hablamos de unos comicios ficticios... claro. Todo es fruto del director valenciano y su socio, Javier Andrés. Los dos subirán a partir de mañana a las tablas del Teatro Lara de Madrid la obra S.I.N.G.L.E.S., que responde a las siglas del Servicio Integrado de Noviazgo Gubernamental y Ligues para Españoles Solteros. Es decir, la nacionalización del amor. O para ser más exactos, de la búsqueda de pareja.

De microteatro a grandes escenas

La obra está protagonizada por Andrea Duro, José Lozano, Roberto Morales, Begoña Caparrós y la valenciana Belén González. Ellos dan vida a la funcionaria del organismo y a los «clientes» de esta particular agencia matrimonial pública.Cabrera explica que el «germen» de esta obra es una pieza de microteatro que ya representaron en Valencia. Esta «hermana mayor» da el salto así a los grandes escenarios, y permanecerá en el Lara hasta el próximo mes de abril, con un total de ocho representaciones.

S.I.N.G.L.E.S., aunque no deja de ser una comedia romántica, como la describe Carbonell, parte de un punto algo «triste», matiza. Y es que es una máquina la que, en función de las características del usuario, busca a la que considera su «media naranja». La obra es también una mirada «crítica y llena de humor» hacia aquello «que ninguno nos sacamos de la cabeza: las relaciones». Aunque asegura entre risas que no está basada en experiencias personales, no puede negar que sí de aquello que «todos vemos a nuestro alrededor». De hecho, en cada personaje podemos encontrar una «situación familiar, que todos hemos conocido en alguna ocasión». Eso sí, matiza, «llevado a la exageración».

Pero S.I.N.G.L.E.S. no es solo una parodia del amor, también lo es de la política. ¿Qué se puede esperar de un gobierno cuya primera medida es nacionalizar las relaciones? Para Cabrera, amor y política tienen algo en común: «las dos cosas no pueden hacerse en solitario». Añade que en las dos «artes» hay que saber «llevar las relaciones, son ámbitos difíciles de encajar», sostiene.

Si tuviera que elegir una moraleja, un mensaje para el espectador de S.I.N.G.L.E.S., el autor y director valenciano se queda con que «cada uno sepa en esta vida lo que quiere». Por el momento, la «oficina» de S.I.N.G.L.E.S. permanecerá abierta en Madrid, aunque a Cabrera le encantaría «abrir una sucursal» en Valencia y poder llevar a su funcionaria y cuatro candidatos a las tablas de su ciudad.

Cabrera es doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, donde condujo su carrera hacia la rama audiovisual. Ha sido guionista en televisión (Sé lo que hicisteis y TVemos), cortos (Bitter sweet trilogy, Matices de gris y losers), documentales (Billete de ida y Silvestre de Edeta) o webseries (Sin contar al elefante).