Izal desembarca hoy en Valencia con ´Copacabana´

El grupo Izal actúa hoy en el pabellón Fuente de San Luis en el que será uno de los últimos conciertos de su Fin de gira Copacabana. «Son ocho conciertos aparte, es un espectáculo nuevo donde se ha hecho un esfuerzo importante a nivel escenográfico y musical. Aquellos que ya nos vieron en el tour anterior asistirán a un espectáculo totalmente diferente», avanza Mikel, líder del grupo. Y añade: «Tenemos muchísimas ganas porque siempre que vamos a Valencia nos reciben de forma muy especial. Sentimos mucho apoyo. Recuerdo que hace unos meses se publicó que somos uno de los grupos más escuchados de Spotify por los valencianos. Estamos deseando sentir su energía».

Un concierto en el que actuarán delante de unas 7.000 personas. «Antes de empezar esta entrevista quedaban cincuenta entradas, así que seguro que colgaremos el cartel de sold out. Nos parecía complicado porque el de Valencia es el segundo concierto con más asistentes de este fin de gira», cuenta.

Izal ha conseguido el disco de oro gracias a Copacabana, con más de 20.000 copias vendidas. «Siempre ha sido difícil pero ahora es casi un objetivo romántico. Con eso mis padres ya se han quedado tranquilos, ya se toman en serio la profesión de su hijo (ríe). Ojalá repunte la venta de discos», afirma. Con este disco, la banda ha recorrido los principales festivales del país. «No entiendo el concepto de banda de festivales. Nos da igual donde tocar, haya cincuenta personas, sea en un festival, en un pabellón? Indudablemente, es una fortuna que se cuente con nosotros para festivales, pero es una etiqueta y las odio. Lo que sí nos consideramos es un grupo de directo, que es nuestro punto fuerte».

De hecho, gracias a esta gira se les ha otorgado el Premio Fest al mejor directo nacional. «Nos hizo mucha ilusión. Decirnos que somos el mejor grupo en directo es uno de los mejores piropos que se nos pueden decir», reconoce. Tras este fin de gira, Izal cruzará el charco. «Nada más acabar nos vamos a México, Colombia y Austin, al festival South by Southwest. Es curioso porque en Colombia nos hemos convertido en canción del año en la radio pública y no hemos editado disco allí», dice.

Después, se tomarán un merecido descanso. «Llevamos siete años sin tener un respiro largo. Sólo hemos parado durante cuatro meses y, esta vez, necesitábamos un parón mayor. Para despedir estos siete años quisimos auto-organizarnos esta fiesta. Serán las últimas oportunidades para disfrutar de Copacabana, que tanto bueno nos ha dado», explica.

La banda aprovechará también para grabar un nuevo disco. «Ya tenemos muchos temas preparados. Es verdad que mi libro, Los seres que me llenan, me ha entretenido un poco, pero ya tenemos gran parte del material. Nos tomaremos unos meses de descanso de nosotros y, luego, nos pondremos a trabajar en él. Te puedo decir que sonará diferente, pero siempre dentro de lo que es Izal. Estamos buscando otro sonido pero, obviamente, no me he convertido en otro», bromea.

En este fin de gira les acompañarán los valencianos Modelo de respuesta polar. «Tienen mucha clase, llevan mucho tiempo en la música y conectan con el público. Y queríamos que disfrutaran con nosotros de esto tan bonito que nos está pasando. Son diferentes a nosotros, que también es algo que buscábamos», concluye.